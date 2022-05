S promjenom pravila promijenio se i iznos maksimalnog glavnog dobitka.

Igrači iz 18 zemalja ovog petka, 20. svibnja, igraju za nikad veći Eurojackpot koji je dosegao 797.000.000 kuna, a što je do sada najveći glavni dobitak otkada se ova igra priređuje. Naime, ove je godine Eurojackpot proslavio svoj deseti rođendan i povodom te obljetnice od ožujka se uvedene značajne promjene: maksimalni iznos glavnog dobitka povećao se na 120 milijuna eura; uvedeno je još jedno izvlačenje pa osim petkom, više od 300 milijuna igrača diljem Europe sreću može iskušati i utorkom, a povećao se i broj kuglica u manjem bubnju sa 10 na 12.



Ovoj međunarodnoj igri Hrvatska se pridružila u siječnju 2013. godine, a u ovoj su godini naši igrači slavili u travnju i svibnju. Oba puta igrači su osvojili dobitak petice – travanj je donio više od 916 tisuća kuna u Sesvete dok je tijekom svibnja 1,4 milijuna kuna osvojeno u Velikoj Gorici.



Do sada su u 2022. godini osvojena četiri glavna dobitka – po 180 milijuna kuna osvojili su igrači iz Njemačke i Litve, drugi nešto veći od 83 milijuna kuna, otišao je u Sloveniju što je već treći osvojeni Eurojackpot kod naših susjeda; treći od 680 milijuna kuna podijelili su igrači iz Finske i Norveške, a travanjski Eurojackpot od 187 milijuna kuna otišao je u Njemačku.



Podsjetimo kako je jedan od glavnih dobitaka pogođen i u Hrvatskoj - riječ je o igračici iz Zagreba koja je sreću potražila putem interneta i to dvije minute prije zaključenja uplate. Iako joj je prva namjera bila odigrati Loto 7, odabrala je Eurojackpot jer je bio petak, a tog je sretnog dana 10. siječnja 2014. godine brojeve birala slučajnim odabirom, bez ikakvog značenja. Listić koji je uplatila donio joj je više od 131 milijun kuna što je i dalje najveći pojedinačni dobitak ikad osvojen u Hrvatskoj.



Ako se ovog petka Eurojackpot ne pogodi, u sljedećem kolu koje se održava u utorak 24. svibnja, igrat ćemo za novi rekordni iznos, a kada iznos fonda glavnog dobitka premaši 120.000.000 €, sva sredstva koja pređu navedeni iznos pribrajaju se iznosu fonda dobitaka druge vrste.

Zemlje koje sudjeluju u igri: Češka, Danska, Estonija, Finska, Hrvatska, Island, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska.