Prestanite gubiti vrijeme i snagu na usitnjavanje mesa, povrća ili voća, jer KitchPro radi sve to u samo 30 sekundi!

Sigurno su se mnoge domaćice srele s istim mukama – mljevenje, sitno sjeckanje ili gnječenje hrane. Ovo je najdosadniji i najnaporniji dio prilikom pripreme hrane, i ono sa čime su se svi složili jest činjenica da to zahtijeva mnogo snage, strpljenja, vremena i preciznosti. Sada napokon možete zaboraviti na sve zahtjevne procedure, jer je na tržište došao KitchPro!



1 kuhinjski alat s 4 vrhunske namjene



KitchPro predstavlja kuhinjski alat s 4 jake oštrice od nehrđajućeg čelika, koje melju, režu, usitnjavaju i gnječe hranu. Uštedjet će vaše vrijeme i sav trud koji ste ranije posvećivali sjeckanju do najsitnijih detalja. Dovoljno je samo 30 sekundi da željeni sastojci budu narezani ili samljeveni, a vi ćete biti riješeni tog napornog posla i nereda.



Iznenadit će vas njegova brzina i lakoća korištenja. Imat ćete brzo pripremljene sastojke sa samo 1 uređajem. Ne morate više koristiti mnoštvo različitih kuhinjskih uređaja za usitnjavanje mesa, voća ili povrća, kada sve to imate u fantastičnom kuhinjskom multipraktiku KitchPro!

Siječe najtvrđe i najžilavije meso bez problema!



Snažne oštrice omogućavaju mu da se izbori s najžilavijim komadima mesa bez ikakvih problema. Sigurno ste se i ranije susretali s različitim uređajima za usitnjavanje kojima je žilavo meso bilo prepreka. To su bili razočaravajući pokušaji zbog kojih ste na kraju morali ručno usitnjavati meso i time opet izgubili vrijeme i trud. Upravo je zbog toga KitchPro osmišljen tako da mu nikakve prepreke ne mogu stati na put i da ni u jednom trenutku ne dozvoljava da se pomučite oko sjeckanja, rezanja ili usitnjavanja.



Ovaj uređaj olakšao je kuhinjske poslove ne samo domaćicama, već i vrhunskim kuharima širom svijeta!



• Melje, reže, usitnjava i gnječi hranu u rekordnih 30 sekundi

• Jednostavan za održavanje

• Ne stvara nered u kuhinji

• Idealan za svako kućanstvo ili profesionalnu kuhinju

• 4 u 1

5 puta urednija priprema, bez mnogo nereda i kompliciranog pranja



Nema više nereda u kuhinji, razbacane hrane po radnim površinama i kompliciranog pranja. Dovoljno je samo da skinete poklopac i operete uređaj, bez dodatnih dijelova i nastavaka. Osim toga, imat ćete više prostora na radnoj površini, a osjetno manje nereda, jer se sastojci neće moći izlijevati niti prosipati.



• Idealan je i za dječje kašice

• Nema više neurednog kuhinjskog pulta

• Potpuno jednostavan za uporabu

• Bez kompliciranih uputa i kabela



Unaprijeđena i sigurna kupnja putem interneta - samo na Dokishop stranici pronađite KitchPro – kuhinjski multipraktik, i ostvarite 50% popusta!



Dokishop vam kroz pažljivo odabrane proizvode nastoji pružiti praktičnost, ugodnost i zadovoljstvo. Unatrag nekoliko godina grade i opravdavaju povjerenje prema kupcima, koji su svojim pozitivnim komentarima ukazali na zadovoljstvo sigurne kupovine:



• ''Shopping u tržnim centrima sam zamijenila shoppingom na Dokishop stranici'' Ana M.

• ''Kvaliteta mi je na prvom mjestu, a ovdje sam našao i kvalitetu i profesionalnost'' Ante J.

Kako bi do kraja bili odani svojim kupcima, Dokishop trgovina nudi povrat novca, bez dodatnih pitanja i komplikacija. Dakle, ako iz bilo kojeg razloga želite vratiti proizvod, slobodno to možete učiniti, i novac će vam biti vraćen.



NAPOMENA: Popust na ovaj uređaj je vremenski ograničen i traje do ponoći ili do isteka zaliha. Zato požurite, jer je na zalihama koje se tope velikom brzinom ostalo samo par komada KitchPro uređaja!



