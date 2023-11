"Ovo je scenarij iz noćne more": Kolika je vjerojatnost vulkanske erupcije i kakva bi ona bila?

Island još uvijek čeka najavljenu erupciju vulkana Fagradalsfjall

Evakuiran je grad Grindavik

Tijek događanja pratite iz minute u minutu

13:44 Island i dalje očekuje erupciju vulkana Fagradalsfjall. Do sada je zabilježeno nekoliko stotina potresa. Samo od ponoći zabilježeno je 600 potresa. U potpunosti je evakuiran grad Grindavík na jugozapadu Islanda. Sve je započelo je 25. listopada "seizmičkim rojem" sa središtem na Sundhnúku, pukotini tri do pet kilometara ispod Grindavíka. Gdje će točno magma erumpirati, nije poznato, ali trenutačno se čini najvjerojatnije da će krenuti duž otvora u gradu, kaže Marc Reichow, geolog sa Sveučilišta u Leicesteru. No kad će se to točno dogoditi, nitko ne zna.

13:00 Učestalost potresa se smanjila u zadnjih nekoliko dana, no seizmolozi upozoravaju da još uvijek postoji bojazan od vulkanske erupcije.

Kako bi izgledala erupcija?

12:00 The Guardian je analizirao kako bi izgledala erupcija i kolike su šanse da se ona dogodi. U početku bi se otvorila pukotina na Zemljinoj površini i magma bi bila odbačena nekoliko stotina metara u nebo, formirajući vatrenu fontanu, navodi Guardian.

"Erupcija će vjerojatno biti 'efuzivna', tj. ona koja stvara tokove lave, slična erupciji koja se dogodila na La Palmi prošle godine", rekla je Saskia Goes, profesorica geofizike na Imperial College London. "Lava bi vjerojatno prekrila područje oko mjesta erupcije." Neki od oslobođenih plinova mogu biti prilično otrovni, dodala je.

"Ovo je scenarij iz noćne more. Ako magma izađe na površinu u tom zapadnom dijelu Grindavíka, dijelovi grada će biti uništeni lavom”, rekao je dr. Dave McGarvie, vulkanolog sa Sveučilišta Lancaster.

Malo je vjerojatno da ova erupcija bude slična onoj iz 2010. godine. Šanse za novi oblak pepela nad kontinentom stručnjaci su ocijenili kao "vrlo niske". Erupcija iz 2010. godine Izbacila je ogromne količine pepela u atmosferu, zbog čega je otkazano 100.000 letova.

Na Islandu više od 800 potresa dnevno Foto: Afp

Pukotine tla iz 2021

Poluotok Reykjanes je vulkanska i seizmološka žarišna točka jugozapadno od glavnog grada. Fontane lave pojavile su u ožujku 2021. iz pukotine u tlu duge između 500 i 750 metara u vulkanskom sustavu Fagradalsfjall u toj pokrajini.

Vulkanska aktivnost na tom području trajala je šest mjeseci te godine, što je privuklo tisuće Islanđana i turista. Trotjedna erupcija zbila se u kolovozu 2022. na istom području, nakon čega je došlo do još jedne u srpnju ove godine.