Grupa nevladinih udruga i aktivistkinja uputilo je Otvoreno pismo javnosti u kojem, kako su navele, žele "prokazati namjere ultrakonzervativnih grupacija u Hrvatskoj".

Centar za ženske studije, CESI, CMS, RODA i Ženska soba te Rada Borić, zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i Sanja Sarnavka, nezavisna aktivistkinja na konferenciji za novinare osvrnuli su se na, kako je rečno, dosad neviđenu kampanju kojom se progoni pojam rod, previranja vezana uz ratifikaciju Istanbulske konvencije, normalizaciju nasilja nad ženama te pokušaja suženog i diskriminatornog definiranja pojma obitelji prijedlogom novog Obiteljskog zakona.

Njihovo Otvoreno pismo "Nasilje nad riječima, nasilje je protiv žena" hrvatskoj javnosti prenosimo u cijelosti:

"U Hrvatskoj se intenzivira dosad neviđena kampanja kojom se progoni jedan pojam - „rod“ je kriv za sve i nastoji se odstraniti ga iz hrvatskog jezika zauvijek jer uništava hrvatsku obitelj i temelje hrvatskog društva. Bauk pojma „rod“ širi se Hrvatskom i već je prestrašio veliki broj institucija, mediji su njime opčinjeni, radne skupine za kurikularnu reformu pred njim strepe i i od njega zaziru. Tko ga koristi, opasni je neprijatelj jer želi tzv. rodnom ideologijom zatrovati čistoću hrvatskih duša, kažu ultrakonzervativni dušebrižnici.



Je li to istina? Znamo li postoji li tzv. rodna ideologija i što ona zapravo jest? Ne znamo jer suvislog objašnjenja ne može niti biti jer tzv. rodna ideologija postoji kao prijetnja samo u glavama ultrakonzervativaca koji žele da svi i sve živimo kako oni hoće i kako se njima sviđa. Pritom se ne ustručavaju sustavno urušavati teško stečena prava mnogih građanki i građana Republike Hrvatske, ugroziti temelje Ustava Republike Hrvatske i zakona kojima se svim osobama jamči jednakost u državi i društvu.



Pojam „rod“ nužan je i prisutan u brojnim analizama humanističkih znanosti jer je bez njega nemoguće opisati različito razumijevanje uloge žena i muškaraca u društvu bilo kroz povijest (zašto žene nemaju pravo glasa na izborima do 1945. u Hrvatskoj) bilo danas (razlika u položaju/ulozi žena u Saudijskoj Arabiji i Švedskoj). Još je važnije što je pojam rod ugrađen u zakonodavstvo Republike Hrvatske 1. siječnja 2009. godine Zakonom o suzbijanju diskriminacije. Ovim je zakonom detaljno razrađen čl. 14/1 Ustava RH jasnim imenovanjem osnova, uključujući rodni identitet, po kojima se zabranjuje diskriminacija.



Krajnji cilj ukidanja pojma rod iz hrvatskog zakonodavstva je onemogućavanje borbe protiv uzroka nasilja nad ženama i neravnopravnosti. Zar ćemo dopustiti da se smatra normalnim da žena treba biti pokorna svom mužu, a kada nije pokorna, da on ima „moralno pravo“ pokoriti je nasiljem. Rodno uvjetovano nasilje je nasilje nad ženama naprosto zato što su žene i "zna se" kako se trebaju ponašati, a ne zato što su one biološki i spolno slabije, kako tvrde ultrakonzervativci.



Uz stalne pokušaje sprječavanja ratifikacije Istanbulske konvencije, ultrakonzervativne skupine i političke struje svojim su utjecajem, zbog političke trgovine, preglasavanjem uspjele izbaciti pojam „rod“ iz Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. Pritom je korištena laž kojom se tvrdilo kako se to čini „radi uskladbe…s terminologijom koja je pretežito i uobičajeno u uporabi u hrvatskom pravnom sustavu“, što je protivno činjeničnom stanju i ukazuje na opasno korištenje lažnih navoda kao argumenata u raspravi.



Je li nam strano ovakvo varanje javnosti? Nije, naravno. Svjedočimo mu svakodnevno. Ali, mi ćemo ponavljati i nikad se nećemo umoriti. Istina je na našoj strani. Republika Hrvatska potpisnica je brojnih međunarodnih dokumenta, između ostalog Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena ili Deklaracije Ujedinjenih naroda o uklanjanju nasilja nad ženama, članica je Europske unije, i pojam „rod“ se svugdje koristi pri objašnjavanju brojnih diskriminatornih praksi koje su posljedica tradicijskog tumačenja uloge i položaja žena u društvu.



Stoga ćemo o svemu što se u Hrvatskoj događa, posebno o ovom protuzakonitom i zabrinjavajućem činu Skupštine Grada Zagreba obavijestiti sve relevantne međunarodne institucije", navodi se u pismu.