Najposjećenija plaža u Hrvatskoj otvara se u novom ruhu: "Čekamo renovaciju već jako dugo"

Na Kopiki u Osijeku, na prostranom pijesku, već se igra odbojka. Mnogi se sunčaju, a za prve kupače Drava nije hladna, već itekako osvježava.

Kupanje na Dravi tek je pola kupališta, tik uz plažu nalazi se kompleks s bazenima. A tamo se podignula prašina jer radovi na renovaciji bazena su se zahuktali i pri samom su završetku. Radovi na prvoj fazi obnove s dva bazena završeni su prije četiri godine. No drugi dio s također dva bazena dugo je bio zapušten, tako da kupači na Kopiki jedva čekaju otvorenje pa da se i tamo mogu kupati.

Otvara se nova Kopika - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Zasad je Drava. Uskoro bazeni", rekla je Ivona Arlovi iz Osijeka.

"Lijepo je što će biti otvoreni. Čekamo tu renovaciju već jako dugo", rekla je Nina Matijević iz Osijeka.

Otvara se nova Kopika - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Taj dio Kopike dugo je bio zapušten. Bazeni na Kopiki uistinu su brend grada već 50 godina i mnoge generacije Osječana uz roditelje su upravo na tim bazenima naučile plivati. Međutim, dva od četiri bazena nisu radila i bila u funkciji čak sedam godina. No, 20. lipnja ponovno će dočekati kupače i to u novom ruhu.

Otvara se nova Kopika - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Kopika dvije godine prije nego što sam postao gradonačelnik nije radila. Mi smo u samo šest mjeseci prvi dio Kopike obnovili i izgradili prvi pravi olimpijski bazen u povijesti grada Osijeka. U ovom trenutku završavamo drugu fazu Copacabane. Nakon toga završavamo prvo temeljito uređenje gradskih bazena kojima je prijetilo zatvaranje, a nakon toga krećemo i u izgradnju prvog zatvorenog olimpijskog bazena u gradu Osijeku", rekao je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.

Bit će tu i dodatnih sportskih sadržaja, vodene zabave za velike i male, kućica s hranom i pićima. A uz pješčanu, najposjećeniju plažu u Hrvatskoj, Osijek će ponovno imati pravi ljetni raj.

Otvara se nova Kopika - 5 (Foto: Dnevnik Nove TV)

"Prvo idemo u Dravu na pijesak da se poigramo, a onda na bazene da se hrvamo", rekla je Adrijana Magdalena Orlić iz Osijeka.

Kopika će tako konačno u cijelosti biti obnovljena. Otvara se 20. lipnja, točno na svoj 50. rođendan.

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