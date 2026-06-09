Putnički avion morao kružiti iznad Osijeka: Razlog je bizaran

Zrakoplov Ryanaira koji je u subotu letio iz Londona za Osijek morao je kružiti iznad grada dvadesetak minuta zato što kontrolor zračnog prometa nije na vrijeme došao u smjenu.

Putnici su letjeli u neizvjesnosti dok je zrakoplov kružio iznad osječkog područja. Prema njihovim riječima, situacija je postala dovoljno ozbiljna da je posada putnike obavijestila o mogućem preusmjeravanju leta za Budimpeštu ako se ne uspostavi kontakt s nadležnim službama u osječkoj zračnoj luci.

Oglasio se HKZP

Iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) potvrdili su za Sib.hr da je uzrok kašnjenja bio individualni propust radnika koji nije na vrijeme stigao u svoju smjenu.

"Naglašavamo da je riječ o izoliranom događaju. Nakon što je nepravilnost uočena, situacija je žurno i učinkovito riješena primjenom propisanih procedura te je zrakoplov sigurno sletio u Zračnu luku Osijek s ukupnim kašnjenjem od 12 minuta", stoji u odgovoru HKZP-a.

Iz HKZP-a također ističu da je zrakoplov cijelo vrijeme bio u kontaktu i pod nadzorom Centra oblasne kontrole zračnog prometa u Zagrebu te da su se kontinuirano pratile sve operativne opcije sukladno procedurama.

"Sigurnost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena, a slijetanje u Osijek uspješno je realizirano s manjim kašnjenjem", poručili su.

Iz Kontrole zračne plovidbe navode kako se sve okolnosti događaja utvrđuju kroz redovni interni postupak. Po njegovu završetku, najavljuju, poduzet će se odgovarajuće disciplinske mjere u skladu s utvrđenim činjenicama i internim aktima tvrtke.

"Hrvatska kontrola zračne plovidbe izražava žaljenje zbog nastalih operativnih poteškoća", zaključili su.