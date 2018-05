Uoči početka turističke sezone u Splitu nitko ne želi podstanare jer smještaje iznajmljuju turistima. Provjerili smo kakva je situacija u drugim turističkim gradovima te je li uopće moguće unajmiti stan na dulje vrijeme.

Nakon što je medijima odjeknula vijest kako je u Splitu gotovo nemoguće naći stanove za dugoročni najam, a studenti početkom sezone završavaju na ulici, odlučili smo provjeriti kakva je situacija u drugim gradovima.

Podstanarima i studentima otpusna pisma stižu i u Zadru i u Dubrovniku jer stanovi i apartmani idu u najam turistima.

Studenti do stana jedino preko poznatih

„Što se tiče najma, kapaciteti su popunjeni. Oni koji iznajmljuju većinom iznajmljuju turistima tako da je mladim obiteljima jako teško naći stan. Studenti pak do stana u Dubrovniku mogu jedino preko poznatih. Obično se moraju iseliti do 01.svibnja tako da se može početi s najmom koji najčešće traje do kraja 10. mjeseca“, kaže nam Ivana Đanović, referent prodaje u jednoj dubrovačkoj agenciji za nekretnine.

Ističe kako puno bolja situacija nije ni kad govorimo o kupnji stanova.

„Potražnja za stanovima je jako velika, a stanova nema. Oni koji su dostupni su užasno precijenjeni, cijene kvadrata kreću se oko 3.000 eura“, kaže Đanović.

Slično i u Zadru

Slična situacija je i u Zadru gdje je smještaj dugoročno moguće iznajmiti jedno prije ljeta.

„Sve je više apartmana, a stanove kupuju stranci ili ljudi porijeklom iz Hrvatske koji žive vani – ti stanovi stoje prazne cijelu godinu, ali oni ih ne iznajmljuju. Studenti u najmu budu do 01. lipnja i onda opet od 01. listopada“, kaže Ivana Pezo Milković, agentica za nekretnine.

Cijena kvadrata stambenog prostora u Zadru iznosi oko 1.700 eura za novogradnju dok se cijene u samom centru grada kreću između 2.000 i 3.000 eura.