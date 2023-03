Dvoje supružnika završilo je na sudu nakon što je žena svome suprugu pokušala oteti njegov mobitel jer je sumnjala da je vara i da se dopisuje s ljubavnicom.

Natezanje dvoje supružnika rezultiralo je odlaskom na hitnu pomoć, a zatim i na sud. Naime, Sanja je svome suprugu Zoranu pokušala oteti mobitel jer je sumnjala da je vara i da se dopisuje s ljubavnicom te je usred svađe "zadobila posjekotinu kože između palca i kažiprsta desne ruke posjekavši se na mobitel te je zbog pokušaja da dođe do mobitela i pala na tlo i zadobila ozljede glave, desne natkoljenice i desne potkoljenice".

Drama u Zagrebu: Muškarac se namjerno zabio u automobil u kojem su bili žena i dijete

Tako je ustanovio sud koji je pravomoćno oslobodio Zorana za kazneno djelo nanošenja tjelesnih ozljeda supruzi. Sve se dogodilo u stanu na području Bjelovara, a odbijena je i žalba bjelovarskih tužitelja koji smatraju kako je upravo Zoran fizički ozlijedio suprugu.

"U konkretnom slučaju kod oštećene Sanje su utvrđene ozljede koje su takvih karakteristika da se ne mogu ubrojiti u tipične napadačke, niti u tipično obrambene ozljede. Takve ozljede viđaju se u mnogim životnim situacijama kao banalne i beznačajne", ističe vještak, izvijestila je Danica.

Upali na zabavu pa nakon svađe zapucali: Policija pronašla trojicu, za jednim se i dalje traga

Sud je zbog toga zaključio kako iz takvih dokaza nije moguće izvesti nedvojben zaključak o namjeri Zorana da tjelesno ozlijedi Sanju.

"Prema iskazu same oštećene Sanje, proizlazi da je zbog sumnje na nevjeru svog supruga inkriminirane zgode htjela na svaki način doći u posjed njegova mobitela i pogledati sadržaj dolaznih poruka u tom mobitelu, a kako joj on nije dozvolio, između njih je došlo do otimanja za taj mobitel", stoji u pravomoćnoj presudi.