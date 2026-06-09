Oteto 300 migranata, mučili su ih i vadili im organe: "Nismo vidjeli sunce šest mjeseci"

Više od 300 migranata koji su prošlog ljeta krenuli prema Velikoj Britaniji oteto je, mučeno te su im prijetili vađenjem organa. Radi se o mladićima iračkog Kurdistana koje je otela milicija u Libiji. Od njihovih obitelji tražili su otkupninu od 5000 eura, a onda su im prijetili ako novce ne uplate odmah da će im izvaditi bubrege.

Do sada je poznato da je jedan talac preminuo, ali ne zna se koliko ih je je još u međuvremenu zatočeno. Dokazi pokazuju da su bili držani u malim, skučenim ćelijama u kojima ih je bilo po 180. Prvotni plan je bio da milicija vodi migrante kroz Libiju do Sredozemnog mora, ali došlo je do problema s plaćanjem. Putovanje migranata organizirao je krijumčar ljudi Noah Aaron, ujedno irački Kurd. Trenutno služi desetogodišnju zatvorsku kaznu u Francuskoj zbog krijumčarenja i pranja novca, piše BBC.

O detaljima ovo slučaja saznalo se nakon uhićenja drugog krijumčara Karda Jafe. Dvojica krijumčara su u prošlosti surađivala, a sve se otkrilo nakon što je otac jednog od zatočenika ispričao detalje otmice. Navodno su Aaaronu isplatili više tisuća dolara za putovanje u Veliku Britaniju. Put bi uključivao putovanje kroz sjevernu Afriku, a zatim preko Mediterana u Europu, ali u Libiji su zatočeni.

Libijci su nakon otmice poslali fotografije i videozapise talaca, od kojih su mnogi bili uznemirujući ili nasilni. U jednom od videa, mladić je snimljen dok mu je rečeno da ga vode liječniku kako bi mu se uklonio bubreg.

Otac zatočenog mladića jedan je od onih koji su platili otkupninu. Njegov sin se nalazio među 110 zatvorenika koji su u siječnju prevezeni kući avionom koji je organizirala iračka vlada. Međutim, pokazao je fotografiju za koju je rekao da mu je sin poslao dok je bio u zatočeništvu, a na kojoj se vidi svježi ožiljak za koji se sumnja da je od vađenja organa. Iako su obitelji mnogih platile otkupninu, vjeruje se da je dio svoju slobodu platio organima. Jedan od mladića koji je bio zatvoren rekao je da su ga mučili spaljivanjem nogu. Još jedan od zatvorenika, 16-godišnjak, rekao je kako su spavali sjedeći i dijelili jedan WC, a onaj tko bi ga predugo koristio na kraju bi bio pretučen.

"Nismo vidjeli sunce šest mjeseci", rekao je jedan od zatvorenika. Hranu bi dobili samo ako bi obitelji uplačivale dodatan novac, a radilo se o jednoj kriški kruha.

Bez obzira na ovu priču protok ilegalnih migranata iz iračkog Kurdistana i dalje nije zaustavljen.

“Vrlo tužno u svemu ovome je što ne učimo”, rekao je Hemna Merany, visoki dužnosnik Ministarstva unutarnjih poslova kurdske regionalne vlade.