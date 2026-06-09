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U LIBIJI

Oteto 300 migranata, mučili su ih i vadili im organe: "Nismo vidjeli sunce šest mjeseci"

Piše S. K., 09. lipnja 2026. @ 09:50 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Oteto je više od 300 migranata kojima su prijetili vađenjem organa.
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