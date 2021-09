Otac osumnjičen za ubojstvo svoje troje djece prepraćen je u Remetinec. Odlučio je tako sud zbog okolnosti okrutnog trostrukog ubojstva. A u istražnom zatvoru mogao bi provesti - dosta vremena.

Čim je sud odlučio, 56-godišnjak koji je ubio troje svoje djece odveden je u Remetinec. Tri su razloga za istražni zatvor - postoji opasnost da bi na slobodi mogao utjecati na svjedoke, ponoviti kazneno djelo, ali i zbog osobito teških okolnosti počinjenja djela.

"Nismo ocijenili postojanje opasnosti da bi mogao pobjeći, budući je državljanin zemlje koja je članica Europske unije, a u RH ima prijavljeno prebivalište", rekla je zamjenica županijskog državnog odvjetnika Albina Tisanić.

Branitelj mu je dodijeljen po službenoj dužnosti, najavljuje žalbu na određivanje istražnog zatvora. "Ja sam morao po službenoj dužnosti prigovoriti tome i ja ću morati pisati žalbu na to rješenje, odluku će donijeti vijeće Županijskog suda i to je to u ovoj fazi", kazao je odvjetnik osumnjičenog Marko Ivica u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.

Nije razgovarao s branjenikom

S branjenikom, tvrdi, nije razgovarao. "On je svjestan gdje je i da neće uskoro izlaziti i ako ova žalba ne prođe tako da smo se za obje opcije pripremili", navodi.



Zbog stravičnog zločina tereti ga se za tri kaznena djela teškog ubojstva na podmukao način i na štetu djece, posebno ranjive.

"Onda je sukladno Kaznenom zakonu moguće izreći i kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 50 godina kao maksimalnu kaznu zatvora predviđenu u hrvatskom zakonodavstvu", rekao je glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić.

Ishod kaznenog postupka čeka u istražnom zatvoru gdje bi mogao provesti dulje vrijeme.

"Dakle istražni zatvor može trajati maksimalno šest mjeseci, a ukupno trajanje istražnog zatvora tijekom postupka može trajati tri godine do donošenja nepravomoćne presude", dodaje Devčić.

Iz Veleposlanstva ponudili konzularnu podršku

Iz austrijskog Veleposlanstva u Zagrebu odgovaraju nam da su ih hrvatske službe preksinoć obavijestile o uhićenju.



"Veleposlanstvo je duboko pogođeno smrću troje djece koji su bili i austrijski državljani. Iskrenu sućut upućujemo njihovoj rodbini, kojoj smo također ponudili podršku veleposlanstva. Kao što je uobičajeno u slučajevima uhićenja ili zatvaranja austrijskih državljana u inozemstvu, veleposlanstvo će po potrebi pružati konzularnu podršku", navode u odgovoru.



Državno odvjetništvo je, zbog dobrobiti maloljetne djece koja su žrtve - istragu proglasilo tajnom. Osumnjičenog za teška i podmukla ubojstva čeka i posebna procedura u Remetincu.

Nedostaje pravosudnih policajaca

Više o tome u Dnevniku Nove TV rekao je gost pravosudni policajac i predsjednik Sindikata pravosudnih policajaca Armin Tatarović.

"Bila je standardna procedura utvrđivanja identiteta. On je sada u karanteni. Zato što je napravljen test i vidjet ćemo je li pozitivan ili negativan", kazao je Tatarović.

Na pitanje novinara hoće li biti posebno čuvan, Tatarović odgovora: "Naravno. Pravosudna policija se svakodnevno susreće s osobama koje su pokušali suicid ili su najavili svoj suicid. Mi ćemo se odnositi profesionalno prema svakome bez nekih većih emocija".

Izdvojen od ostalih zatvorenika

O tome hoće li biti posebno izdvojen od ostalih zatvorenika, Tatarović kaže da će to procijeniti načelnil Odjela osiguranja, upravitelj na preporuku psihijatra.

"Uobičajeno se takvi izdvajaju, ovisno o procjeni naših šefova, ali u ovom trenutku je možda problem što mi nemamo dovoljno mjesta u Remetincu, nemamo ni dovoljan broj pravosudnih policajaca, ali će se sve riješiti", dodao je Tatarović.

Navodi da će vjerojatno u čuvanje osumnjičenika biti uključeni dodatni ljudi koji će ga čuvati. "Sve će se odrediti prema naputku načelnika Odjela osiguranja i jedna od mogućnosti je da će biti dodatni pravosudni policajac tamo", kazao je Tatarović.

Štitit će ga od napada ostalih zatvorenika

Što se tiče napada od strane drugih zatvorenika, smatra da je osumnjičenik siguran.

"Mi ćemo njemu, kao i svim drugim zatvorenicima, osigurati njegovu sigurnost", istaknuo je i dodao da često imaju pojačan nadzor zatvorenika, ali da ovakvih slučajeva do sada nisu imali.

"Problem je ako u sobi bude sam. Malo je veći problem ako je sam, ali mi ćemo se pridržavati naputaka. To znači nadzor 24 sata", rekao je Tatarović i dodao kako pravosudnih policajaca nema dovoljno, no problem će se riješiti prekovremenim satima.

"Sumnjam da će biti na ženskom odjelu jer je ženski odjel pun. Ne znam kako će biti, no procijenit će se u suradnji s preporukom psihijatra vidjeti u kojoj sobi će biti smješten", zaključio je Tatarović.

