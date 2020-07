Ako se odlučite odmarati u Splitu i posjetiti spomenik Grguru Ninskom, naići ćete na neugodno iznenađenje. Naime, palac za koji kažu da nosi sreću ako ga dotaknete, ovih je dana oštećen.

Oštećen je simbol simbola Splita – palac Grgura Ninskog. Mnogi ga dodiruju kako bi zaželjeli želju. Sada je želja Splićana – što brža restauracija.

''Otpao je jedan tašel, odnosno zakrpa. Ta zakrpa je stavljena prilikom zadnje restauracije, ali na tom mjestu je i prethodno stavljena jedna zakrpa kojih ima više na samim prstima Grgura Ninskog. S obzirom na to da je palac osjetljiv, odnosno da ga se stalno dodiruje i da su u nekoliko navrata bili lakirani nokti na njemu, tada se vjerojatno to s otapalima, acetonom, nitrom ili nečime uklanjalo i moglo je doći do omekšavanja samog ljepila'', objašnjava restaurator Filip Rogošić.

Restauriran još 2014. godine

Oštećenje je minimalno, a važno je naglasiti kako nije rezultat vandalizma, na što se prvo pomislilo. Restauratorski pothvat neće biti zahtjevan. Kompliciraniji zahvat bio je 2014. godine kada je ovaj Meštrovićev kip bio na restauraciji nekoliko mjeseci.

Grgur Ninski tada je bio uklonjen, a nakon restauracije vraćen je kod Zlatnih vrata Dioklecijanove palače. Troškovi su iznosili 765.000 kuna, od čega je Ministarstvo kulture pokrilo trećinu iznosa.

Meštrović je napravio i manju verziju kipa Grgura Ninskog prema kojoj su izliveni kipovi koji se nalaze u Varaždinu i Ninu. Stoga su se gradovi dogovorili oko pokretanja kulturnog projekta Tri Grgura, a čini se da ovom u Splitu sada slijedi – pedikura.

