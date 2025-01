Posebno se složno bojkotiralo na samom jugu zemlje: "Već dva mjeseca mi smo stalno u bojkotu jer nemamo…"

Za pojedince je bojkot trgovina izgledao nešto drugačije. Otočani su kažu odavno zakinuti. i to malim izborom trgovina i previsokim cijenama.

Svoju borbu vode i mali proizvođači. Iako im je ova inicijativa građana dobro došla, dugo se već nose s problemima za koje, kažu, nikoga nije briga.

Od Dubrovnika do Lopuda sat vremena plovidbe. Točno toliko otočanima je potrebno do prve trgovine.



"Već dva mjeseca mi smo stalno u bojkotu jer nemamo butige i nema tko kupovati. Za svaku bilo kakvu nabavku, pa i litru mlijeka treba poći u Gruž, da ne kažem u Dubrovnik", rekao je Vido Bogdanović s otoka Lopuda.



Ljeti rade dvije trgovine, no cijene su, kaže Bogdanović, visoke.



"Otočani se većinom snabdijevaju, veće spenze rade u gradu pa kasnije što pofali, to uzmu lokalno", objasnio je Bogdanović.



Na nešto većem otoku Krku i u subotu pusto parkiralište ispred trgovačkog lanca.



"Podržavam taj bojkot u svakom slučaju, mislim da se može nešto postići", rekao je Miro Čaušević iz Omišalja.



Unatoč velikom odazivu na inicijativu da se ne odlazi u trgovine, pojedinci nisu odoljeli.



"Ja nisam znala ništa, meni su rekli oni u dućanu. Ja velim, a lipe moje ženskice, ja moram kupiti", rekla je Margita Ilijić iz Omišalja.



Na Krku je veći izbor trgovina nego na Lopudu, no otočani se žale na cijene.



"Sve je poskupilo, dižu cijene visoko", rekla je Mirnam.



A Dubrovčani su bojkot čini se shvatili prilično ozbiljno. Parking ispred jedne od posjećenijih trgovina – poluprazan. Umjesto toga, građane se poziva da kupuju kod malih proizvođača i time se pošalje jasna poruka trgovačkim lancima.



"Ja mogu kupiti, ali to nije razlog da idem u trgovinu. Treba se solidarizirati s ljudima", rekao je Antun iz Dubrovnika.



Mnogi su Dubrovčani u subotu ujutro pohrlili na placu u Gružu. Tu bojkota nema.



"Ovdje uvijek kupujem verduru. Imam ovdje ljude za koje znam da imaju đardin", rekla je Vanda iz Dubrovnika.



Trgovci na placi sigurni u kvalitetu svojih proizvoda.



"Pogledajte, to je sve nikakvo, repavo, a butizi je sve kao s izloga, pa je li tako?", rekla je prodavačica na tržnici Ane Bagoje.



Podržavaju bojkot i ogorčeni su na trgovačke centre.



"Napunilo se tih centara vraga i četiri! Ne možemo mi ovdje ništa prodati! Tako da su ubili nas i svakoga! Pa što je nekad bilo jedna kuna to je sad jedan euro!", rekla je Bagoje.

Ne poriču mali proizvođači kako su i oni podigli cijene – jer nisu imali izbora.



"Mi ne možemo prodavati kao centri jer mi smo to uzgojili doma. I rasade, i beremo to i po kiši i po suhome. To ne može nitko platit. Jer ovo je sve jučer bilo na Dolcu, a u centrima to stoji tjednima, tko zna i odakle je to došlo!", rekla je prodavačica na tržnici Ane.



Inače, Dubrovačko-neretvanska županija jedna je od vodećih po odazivu na bojkot. Pad prometa u trgovinama na malo u petak je iznosio 49 posto.

