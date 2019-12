Četvrti grad po veličini, grad Osijek, slavi 233. rođendan. Ove godine ima i razlog više za slavlje jer su negativni trendovi zaustavljeni. Nakon masovnih iseljavanja, slavonska metropola počela se oporavljati.

Svoj cvjetni studio Albina Balić u Osijeku je otvorila prije pet godina, u jeku iseljavanja. Bilo je teško, no posao je u međuvremenu počeo cvjetati. ''Sad je dobro, ne mogu se požaliti, stvarno je dobro. Dalmacija, Istra, Zagreb, stvarno cijela Hrvatska, stalno šalju upite i ima posla'', kaže Albina. Ona je iskoristila tada skromne poticaje i ostala u svom gradu.

Poticaji za gospodarstvo danas su višestruko veći. ''U zadnje dvije godine, što govore službeni pokazatelji, podigli smo broj zaposlenih u gradu Osijeku. Trenutačno ih je 49.000'', kaže Boris Piližota, zamjenik gradonačelnik grada Osijeka.

Slobodne stanove teško je naći

Osijek se razvija i kao kontinentalno turističko središte. ''Praktički smo pred cijelim rješenjem da Ryanair ima dvije linije za London i jedna linija će kasnije biti drugih kompanija za Stuttgart. Gledamo još da zadržimo Köln'', kazao je ministar turizma Gari Capelli.

Prednost su i jeftinije nekretnine. Brojne potpore dovele su do toga da je postalo teško pronaći slobodan stan. ''Definitivno se može konstatirati da je tržište nekretnina u Osijeku živnulo i da su kupci mlađi ljudi, odnosno mlađe obitelji. Interesantno je da mlađe obitelji sve češće kupuju obiteljske kuće'', ističe vlasnik tvrtke za prodaju nekretnina Marijan Matijević.

Živnulo je i donedavno mrtvo gradsko središte. Jedna od najvećih realiziranih investicija svakako je uređenje svečano otvorenog novog trga u Tvrđi. Osječani su dobili, ne samo prostrani prostor za organiziranje raznih događaja, poput Adventa koji je upravo u tijeku, nego i uređeni dio baroknog dijela grada koji privlači brojne turiste.

Uređen novi trg u Tvrđi

Također, uz trg je otvoren i edukativni i informativni turistički centar mladih, a u Tvrđu će se nastaviti ulagati i sljedeće godine kada je u planu gotovo 90 milijuna kuna uložiti u njezinu infrastrukturu. Većina novca također će stići iz europskih fondova.

Ono što je također iznimno važno i na što se dugo čekalo jest izgradnja IT parka. Naime, IT industrija u Osijeku iznimno brzo raste, broj tvrtki je sve veći i grad je za njih postao pretijesan. Sljedeće godine konačno bi trebala početi gradnja IT parka, radi se o investiciji od 4,6 milijuna eura i o biznisu koji stalno zapošljava uglavnom mlade i obrazovane ljude.

''Puževim korakom, ali u svakom slučaju ide prema naprijed, što se ustvari i vidi ako se i prođe ulicama, doduše, najviše trgovačkim centrima, ali u svakom slučaju naš grad Osijek uz rijeku Dravu ima perspektivu'', smatra povjesničarka Zlata Živaković-Kerže.

Ipak, grad slavljenik još je daleko od onoga što je nekad bio. Pred gradskim ocima je, ali i Osječanima, da mu vrate stari sjaj.

