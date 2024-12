Oprez, prevaranti vrebaju: "Obrazovana sam i ne sramim se priznati da sam zbog nepažnje u online svijetu ostala bez pola plaće"

Životi su nam se u velikoj mjeri preselili online. U tim nepreglednim bespućima digitalnog svijeta punimo košarice hranom, odjećom, mobitelima, televizorima. Dižemo kredite, uzimamo osiguranje za auto, produžujemo putovnicu. Negdje, u nekom kutku mozga, znamo da internet skriva i svoju tamnu stranu. Čitamo o sve učestalijim prijevarama, krađama identiteta, lažnim ponudama, ali se nadamo da se neće dogoditi baš – nama.

Internetska kupnja ima svojih prednosti, ali i vrlo lako možemo postati metom prijevara (Foto: Getty Images)

Broj internetskih prijevara u Hrvatskoj 2023. se povećao za 30 % u odnosu na godinu ranije

To je mislila i Marija, Splićanka koja je cijeli život provela u hotelijerstvu i odbrojava posljednje dane do mirovine. Uz fotografiju kao hobi i čuvanje unuka ne ostaje joj previše vremena za obilaske trgovina, pa većinu stvari kupuje – online. Sviđa joj se brza dostava, to što sve može obaviti tapkanjem po mobitelu i dodatni popusti koji mame za online kupnju. Da bi ružnu riječ rekla, šali se Marija. Sve do prošlog ljeta, kada je nasjela na igru prevaranata.

"Kupila sam novi hladnjak i stari stavila u oglasnik. Nedugo nakon toga javlja mi se 'kupac' koji ga želi kupiti i dogovara dostavu. Šalje mi link na obrazac koji trebam popuniti kako bi mi njegov novac mogao sjesti na račun. Sve je izgledalo normalno, poznata stranica. Iskreno, zato nisam posumnjala ni kada me tražio CVV. Rekao je da bez njega tvrtka neće moći kreditirati sredstva", prepričava nam Marija početak prijevare.

"Obrazovana sam, puno puta sam kupila stvari online, isto ih tako i prodala, i ne sramim se priznati da sam zbog nepažnje u online svijetu ostala bez pola plaće", dodala je.

Broj internetskih prijevara u Hrvatskoj 2023. se povećao za 30 % u odnosu na godinu ranije (Foto: Getty Images)

Marija je bila žrtva phishinga – mrežne krađe identiteta lažnim porukama. Prevaranti šalju lažne poruke kojima vas pokušavaju navesti na dijeljenje osobnih, financijskih i sigurnosnih podataka. Sve što je imala na kartici je nestalo. Shvatila je da je prevarena i odmah obavijestila banku.

Marija nije jedina žrtva. Sve ih je više jer prevaranti iz dana u dan postaju sve kreativniji i snalažljiviji.

Broj internetskih prijevara u Hrvatskoj 2023. se povećao za 30 % u odnosu na godinu ranije. Prije deset godina, primjerice, zabilježeno je 505 internetskih prijevara, što je gotovo tri puta manje nego danas.

Kako se zaštititi? (Foto: Getty Images)

Kako se zaštititi?

Laički rečeno, ako je ponuda predobra da bi bila istinita, onda je to vjerojatno i slučaj. Kada je digitalni svijet u pitanju, uvijek treba promisliti dvaput, ne biti impulzivan i nasjesti na razne slatkorječive ponude.

Kupujte samo u trgovinama koje poznajete! Pripazite pritom na internetske stranice s pravopisnim greškama ili neobičnim domenama.

Istražite internetsku stranicu trgovine – pročešljajte recenzije. Ako ih je malo i sve su pozitivne, to je znak za uzbunu.

Pripazite koje informacije ostavljate – ne trebaju znati kad vam je rođendan i u koju ste školu išli.

Osobni podaci i CVV upisuju se samo ako vi kupujete, i to na provjerenim stranicama.

Potražite ikonicu lokota – ako nedostaje ikonica lokota pored internetske adrese, odustanite od kupnje.

Instalirajte antivirusne i antimalware aplikacije, redovito ih nadograđujte.

Koristite snažne lozinke i ne otkrivajte svoj PIN nikome.

I naša gospođa Marija mislila je da joj se internetska prijevara ne može dogoditi. No na prijevare padaju ljudi svih životnih dobi, i to za pozamašne iznose koje su štedjeli. Za putovanje, novi kauč, tečaj slikarstva... Za bilo što, samo ne za prevarante.

Vještine potrebne za uspješno raspolaganje novcem u online svijetu (Foto: Getty Images)

Vještine potrebne za uspješno raspolaganje novcem u online svijetu

Skup vještina koje su nam danas potrebne za uspješno raspolaganje novcem u online svijetu zove se digitalna financijska pismenost. S obzirom na to da je i naš svakodnevni život sve više digitaliziran, te vještine postaju sve važnije. Nužne. Digitalna financijska pismenost u Hrvatskoj znatno je niža od prosjeka zemalja koje su bile uključene u istraživanje OEECD-a. Prosjek u zemljama OEECD-a je 55 %, u Hrvatskoj – 49 %. Plastično rečeno, podložniji smo prijevarama.

Svi bismo se trebali malo više educirati i znati prepoznati rizik, dvaput razmisliti i poraditi na digitalnoj higijeni. Pogotovo u ovo blagdansko vrijeme, u kojem će potrošnja itekako porasti, a prevaranti pokušati trljati ruke. Koliko je važna edukacija kao ulaganje u vlastitu sigurnost i bolju budućnost, govori i vrtoglava brojka štete od prijevara za 2022. godinu – više od šest milijuna eura. Nevjerojatno, znamo.

Zato, budite na oprezu! I uživajte u online blagdanskoj kupnji.



Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom UNIQA po najvišim profesionalnim standardima.