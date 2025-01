Oporba bijesna: "Vučić se iživljava nad hrvatskim građanima!"

Privođenje i protjerivanje pet Hrvatica iz Srbije, predstavnica nevladinih udruga, kojima je izrečena i mjera zabrane ulaska u zemlju na godinu dana, saborska oporba nazvala je iživljavanjem nad hrvatskim građanima koje Vučić provodi zbog svojih unutarnjih problema s buntom studenata.

Sabina Glasovac (SDP) kazala je da je privođenje i deportiranje pet Hrvatica iz Srbije nastavak dosadašnje prakse. "Naši građani su očito već neko vrijeme u Srbiji detektirani svojevremeno kao nekakvi špijuni u slučaju studenata, a sada stvari idu više", kazala je. Naglasila je da moramo graditi prijateljske odnose sa svim državama, međutim, naša diplomacija i naše Ministarstvo vanjskih poslova, kao i premijer, trebali bi vidjeti što se ovdje događa jer se netko iživljava nad našim građanima.

Ocijenila je da srpski predsjednik Aleksandar Vučić postavlja vrlo opasne teze i direktno optužuje Republiku Hrvatsku da se uključuje u unutarnje stvari druge zemlje. "Mi možemo imati svoj stav o političkoj situaciji u toj zemlji, ali je naša diplomacija i naša Vlada ta koja mora štititi sve hrvatske građane, ugled, samostalnost i dostojanstvo Republike Hrvatske", poručila je, dodajući da je to pitanje za ministra vanjskih poslova, našu diplomaciju, ali i premijera.

Benčić: Informirati građane o rizicima odlaska u Srbiju

I Možemo! osuđuje poteze predsjednika Vučića i njegove vlasti prema našim državljanima. "Bez ikakve pravne osnove, van svih granica nečega što zovemo pravna država, proganja hrvatske državljane koji poslovno, zbog studentskog angažmana ili kroz organizacije civilnog društva koje 20 godina surađuju na relaciji Hrvatska - Srbija, deportira i, ono što je najgore, preko svojih medija objavljuje njihove slike, osobne podatke, adrese i time ih ugrožava i stavlja doslovno metu na čelo", poručila je čelnica Možemo! Sandra Benčić.

Odobrava prosvjednu notu koje je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo Srbiji. Napokon je Ministarstvo jasno reagiralo, dodala je.

"Smatramo da treba uputiti službenu informaciju hrvatskim građanima o rizicima odlaska u Srbiju u ovom trenutku jer je evidentno da rizici postoje. Jako nam je žao da Vučić takvom politikom stavlja Srbiju jako daleko od mjesta koje bi Srbiju odvelo u EU, što želimo za sve zemlje Zapadnog Balkana, i da svoje unutarnje probleme koje imaju s pravom zbog bunta svojih građana rješavaju tako da bi hrvatske državljane ili institucije optuživale za to", kazala je.

Aleksandar Vučić pokušava sve ne bi li ostao na vlasti, njemu su idealni neprijatelji Hrvati, poručio je Mostov Božo Petrov.

"Njegova priča o našim studentima i tajnim agentima je bolesna i apsurdna. On treba naći neprijatelja da bi homogenizirao svoje ljude i to je taktika stara tisućljećima. Savjetujem građanima RH da ne idu u Srbiju dok je ovako jer Vučić neće birati sredstva, on će optužiti svakoga da ga minira i svakoga proglasiti neprijateljem da ispadne žrtva", poručio je.

Dalija Orešković (DOSIP) smatra da je Vučićev režim na rubu svojeg pada zato što su se građani Srbije napokon organizirali i napravili uspješan protest.

"Ono što je Vučić napravio objavom osobnih podataka naših državljana je više nego diplomatski skandal, ali mi imamo ministra koji nije baš puno ni pametniji, ni sposobniji od smijenjenog ministra Dabre pa se o tome još nije oglasio na suvisao način”, ustvrdila je.

Ovo, dodaje, nije prvi put da Vučić optužuje hrvatske građane i političare, među kojima je bila i ona, da imaju nekakve veze s protestima u Srbiji.

"Nemamo veze, ni na koji način i ni s kim nismo povezani. Jedino što podupirem diljem svijeta sve one koji se bore protiv nedemokracije i tiranina u vlastitoj zemlji, ali moj prioritet je micati režim HDZ-a i time se bavim", zaključila je Orešković.

