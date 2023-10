Oporba želi strože kazne za utjerivače: "Što su oni tajna služba? Bili su manje regulirani nego frizerski saloni"

Bez imalo milosti AZOP je odrezao kaznu od 5 i pol milijuna eura EOS MATRIXU. Zato što je nadzorom utvrđeno da su iscurili osobni podaci za više od 180 tisuća dužnika. Iz tvrtke odgovaraju - nije iscurilo od njih. Podnijeli su kaznenu prijavu. Sve istražuje policija.

Za sve ovo, tvrdi oporba, utjerivači zaslužuju i oštriju kaznu.

Pročitajte i ovo Božidar Longin "Zašto ti meni naplaćuješ?": HDZ-ov župan po otocima se ponašao kao šerif pa mu USKOK otvorio istragu

"Pa to je, pa što su oni tajna služba da prikupljaju podatke na taj način o građanima. Meni je to nevjerojatno da je to bilo dozvoljeno. A do sad odgovorno tvrdim bili su manje regulirani nego frizerski saloni", komentirala je zastupnica Možemo Sandra Benčić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.