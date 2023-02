Oporba mnogo toga zamjera glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek, a vladajući joj pomažu da se obrani od kritika. Dvojicu saborskih zastupnika, HDZ-ova Josipa Borića i Mostova Nikolu Grmoju, sučelio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek ponovila je u četvrtak u Saboru da nikada nije ništa namjerno prikrivala ni zataškavala, priznavši tek da je u slučaju bivše ministrice Gabrijele Žalac došlo do propusta.

''Vladajući su u neku ruku pružili priliku Hrvoj Šipek da objasni što je točno mislila pod pritiskom koji je spominjala na saborskom Odboru za pravosuđe, a oporba joj cijelo vrijeme spočitava način na koji se DORH ponio u slučaju Žalac, odnosno da je na kraju morao Ured europskog tužitelja postupati u tom slučaju, a ne DORH'', objasnio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić, koji je na tu temu i sučelio dvojicu saborskih zastupnika iz opozicije i pozicije – Mostova Nikolu Grmoju i HDZ-ova Josipa Borića.

Hrvoj Šipek oko podrške vladajućih ne mora brinuti

Saborski zastupnik vladajuće stranke, kojoj je na čelu predsjednik Vlade Andrej Plenković, smatra da Hrvoj Šipek dobro radi svoj posao, naime, kako je to kazao Josip Borić: ''Iz naše perspektive iz današnje je rasprave vidljivo da mi u uvodnom dijelu praktički nismo ni raspravljali o Izvješću o radu DORH-a za 2021. godinu. Pokušali su se aktualizirati trenutačni slučajevi, ali se pokazalo da DORH itekako radi, da ima puno slučajeva koji su riješeni, naravno da ima podršku same Vlade, dobit će i podršku većine''.



''Vidimo da je oporba nakon uvodnog dijela jednostavno nestala iz sabornice, svega ih je nekoliko gore, pokazuje to da ih ta rasprava previše ne interesira, da su htjeli nekakvu medijsku prezentaciju i imamo to što imamo. Državna odvjetnica je danas poslala dvije poruke, a to je da ne želi ovakve poruke koje radi i oporba putem nekih medijskih napisa koji se pojavljuju vani i da će štititi neovisnost DORH-a kao institucije jer je to njezin zadatak te da ne želi ulaziti u neke predmete koji su se pojavili u raspravi tako da tumači na koji će način ti predmeti završiti'', kazao je Borić.

''Hrvoj Šipek je štitila Plenkovićevu miljenicu''

Grmoja je izuzetno nezadovoljan ne samo njezinim radom, nego i činjenicom da nije došla na sjednicu Antikorupcijskog vijeća na koje je bila pozvana. Razloge nezadovoljstva elaborirao je ovako: ''Sama činjenica da te vladajući hvale pokazuje da si odradio posao za njih. Godinu dana si čuvao predmet Žalac u ladici i da vaš kolega novinar nije to prijavio OLAF-u Ured europskog tužitelja ne bi aktivirao taj predmet i Gabrijeli Žalac se ne bi ništa dogodilo''.



''Štitila je glavna državna odvjetnica Plenkovićevu (premijer Andrej Plenković – op. a.) miljenicu Gabi, danas je priznala taj propust, ali od tog priznanja hrvatski građani nemaju ništa, a sad imamo i najnoviju situaciju vezanu uz SMS poruke gdje kaže prvo glavna državna odvjetnica da ih ima tri milijuna i da ne mogu to sve obraditi, a onda kaže da je sve ovo što izlazi u medije obradio USKOK pa se postavlja pitanje kako je to završilo u medijima i postavlja se pitanje zašto ljudi koji su sudjelovali u toj korespodenciji nisu pozvani na razgovor? Barem na nekakav informativni razgovor. To se nije dogodilo – od Marka Milića, Krunoslava Katičića, Marije Vučković… samog AP-a Andreja Plenkovića i ako netko vrši pritisak na glavnu državnu odvjetnicu, to je AP koji poručuje da on nije tema - tema dopisivanja u kojem se namještaju poslovi, trguje utjecajem'', istaknuo je Grmoja.

Poručio je i da apsolutno nije istina da oporba ne sudjeluje: ''Sad su rasprave u ime kluba i svi smo tu i imat ćemo i pojedinačne rasprave''.

''Skupili su više potpisa oporbe nego što ih sada sjedi u sabornici''

''Nije Hrvoj Šipek priznala nikakve propuste'', usprotivio se Borić te dodao: ''Nekoliko je puta i Grmoji i Grbinu (Peđi Grbinu – op.a.) objasnila kako je tekao postupak i ovo što govori kolega Grmoja nije istina''.

''Ja njoj vjerujem i mislim da ona radi dobar posao i cijela ta priča koja je nastala tako da se nešto pojavilo u medijima, a nakon što je DORH odradio svoju istragu, nakon puno mjeseci kad se već imalo tu priču o SMS-ovima, nakon što je sve provjereno, već smo to puno puta komunicirali – bilo je potrebno oporbi da se maknu neke teme koje njima nisu bile u korist ili nekim njihovim čelnicima, ono što se događalo s izjavama predsjednika države i danas smo tu na raspravi gdje je jedan zastupnik oporbe sam zaključio da su skupili više potpisa oporbe nekoliko puta nego što ih sjedi u sabornici što dokazuje da su nastupili loše'', ustvrdio je Borić.

Šefica DORH-a priznala propust u slučaju Gabrijele Žalac: Od jedne stvari ipak ne odustaje

Državna odvjetnica o HDZ-ovim aferama: "Nisam lagala i držala spise u ladici. Nikog ne štitim"

Borić: ''Tresla su se brda, rodio se miš ili niš''

Grmoja: ''Ovo što priča gospodin Borić to je loš, otrcan vic''

''Ja sam rekao da s obzirom na to da je bila velika medijska priprema da će to biti ne znam što ili nekakav obračun s državnom odvjetnicom ili predsjednikom Vlade da su se tresla brda, a rodio se miš ili niš'', poručio je Borić.



''Ovo što priča gospodin Borić je jedan vic, on nije loš, taj vic nije loš, čovjek se na njega može nasmijati, ali je problem što je otrcan, što je puno puta ponovljen'', odvratio je Grmoja i naglasio: ''Sasvim je jasno da oporba nije odgovorna što se ova tema pojavila u medijima, nego su odgovorni oni koji su sudjelovali u ovom dopisivanju, koji su namještali poslove, a to je najbliži krug Plenkovićevih suradnika. Ja očekujem da se DORH konačno ohrabri i pokuca na vrata premijera AP''.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.