Premijer Andrej Plenković u Bruxellesu sudjeluje na posebnom sastanku Europskoga vijeća, a teme su Ukrajina i Rusija te gospodarska situacija u EU-u i migracije.

Andrej Plenković nakon sastanka u Bruxellesu istaknuo je čvrstu podršku Ukrajini.

"EU je jedinstven, ovakva jedinstvenost je bez presedana. Ovakva podrška pokazuje da ogromna većina Europljana vidi što je zlo - a to je ruska agresija, i što je dobro - to je obrana ukrajinskog naroda. Bilo bi sjajno da to i u Hrvatskoj svi vide kao što vide ovdje", kazao je Plenković.

Na pitanje je li se podrška Hrvatske umanjila nakon što u Saboru nije izglasano sudjelovanje Hrvatske u misiji EUMAM, Plenković je rekao: "Potpora se ispuhala kod onih koji cijelo vrijeme nastoje ugoditi ruskim stajalištima i jednih zarobljenih, limitiranih, provincijalnih pogleda pojedinih zastupnika u Saboru koji su iz čiste mržnje glasali protiv ili nisu glasali. Vlada je ta koja donosi odluke o vojnoj pomoći, to ćemo nastaviti i dalje. Nema dileme da će se to promijeniti."

Komentirao je i izjavu Ivana Penave da su skupljeni potpisi za premijerov opoziv.

"To je valjda 15. inicijativa. Bilo je puno hiperkvalitetnih uradaka opozicije u ovih 7 godina, ovaj dosad je najbriljantniji. Toliko kreativnosti, argumentacije i sadržaja - fascinantno. Mahom su to potpisali ruski orijentirani zastupnici koji nisu htjeli podržati misiju pomoći Ukrajini.

Dolaze s izrazito ispodprosječnim uratkom za koji ne znam zahtjeva li pismeni odgovor, ali moramo radi forme. Veselimo tome da ih otklonimo kao i dosad. Uglavnom, ništa. Od koga dolazi - nula", dodao je Plenković