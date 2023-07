Opet enterovirus na Svetom Duhu: Zatvoren intenzivni odjel neonatologije

Odluka je to Službe za sanitarnu inspekciju Državnog inspektorata, s ciljem osiguranja sprečavanja širenja enterovirusne infekcije, potvrđene kod dvoje novorođenčadi.

Kako su iz bolnice poručili djeca su stabilno i njihovo se zdravstveno stanje neprekidno monitorira.

"Sve rodilje kod kojih to bude izvedivo, a očekuju porod prije 34. tjedna trudnoće ili kod kojih se očekuje potreba za liječenjem u Jedinici intenzivnog liječenja bit će, s plodom in utero, upućene u druga dva zagrebačka rodilišta", obavijest je to spomenute bolnice.

U slučaju da dođe do porođaja djeteta koje će zahtijevati liječenje u Jedinici intenzivnog liječenja, djeca će se također morati transportirati u neku od drugih ustanova na zbrinjavanje.