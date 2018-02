Spas egzistencije tražili su danas i radnici Sisačke rafinerije. Njih oko 250 na Markovu trgu mirno je prosvjedovalo zbog zatvaranja dijela postrojenja u Sisačkoj rafineriji. Uvjereni su kako je to početak gašenja rafinerije. Ni ova, ali ni nekoliko prijašnjih vlada, kažu, po tom pitanju nisu ništa učinile.

Prosvjednici su jasni - traže da ih primi premijer. Prije više od godinu dana je, kažu, najavio vraćanje Ine u hrvatske ruke, no do danas ništa.



"Ina mora biti strateški interes RH. Prestanite šutiti gospodine premijeru, lupite šakom o stol i ponašajte se državnički", rekao je Predrag Sekulić, predsjednik sindikata Nova solidarnost.



Uvjereni su da je gašenje Fluid katalitičkog krekinga početak kraja. "Nije to odluka o zatvaranju neke male sekcije već je odluka o zatvaranju Rafinerije. Ako zatvorimo FCC nema više prerade benzina u rafineriji i gotov je rad veoma i vrlo brzo", kaže Marijan Kasa, predsjednik Zajednice veterana Domovinskog rata Ine.



Iz Ine u to pokušavaju razuvjeriti i radnike i javnost. No, na izravno pitanje ipak ne dobivamo izravan odgovor od Bengta Oldsberga, Ininog operativnog direktora za rafinerije i marketing. "Želim naglasiti da to nije odluka o gašenju rafinerije", kaže Oldsberg.

Na pitanje kaže li odlučno da se Rafinerija u Sisku neće zatvoriti, Oldsberg odgovara: "Ja tako što ne mogu kazati, ali mogu reći da ova odluka ne znači da gasimo Rafineriju Sisak."



No, dok radnici tvrde da Sisak dobro radi, iz Ine kažu posve suprotno. "Imali smo velike gubitke u sisačkoj Rafineriji i morali smo te gubitke smanjiti. Iz našeg financijskog izvješća za prošlu godinu vidi se da smo u 2017. izgubili više od 200 milijuna kuna u Sisku", kaže Oldsberg.



Radnici su uvjereni da je tu riječ o nekim drugim interesima. "Ako ugasimo Rafineriju to tržište će ostati MOL-ovim rafinerijama, a to je osnovni cilj mađarskog dijela Uprave Ine", kaže Kasa.



Radnici traže moratorij na sve poslovne odluke dok se ne završe pregovori o otkupu dionica. Iz Ine poručuju da bi to onemogućilo redovito poslovanje kompanije i zaustavilo sve važnije projekte.