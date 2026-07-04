Novi model naplate otpada razljutio građane, potpisuju peticiju: "Računi će biti i deset puta veći"

Novi problemi s odlaganjem otpada na krajnjem jugu Hrvatske - Općina Konavle uvodi novi model odlaganja otpada koji uključuje spremnike, kartice i naplatu po svakom ubacivanju. Građani Cavtata i okolice pokrenuli su peticiju protiv sustava. Tvrde kako nemaju sve uvjete za razvrstavanje otpada, a račune im žele uvećati i 10 puta.

Svako ubacivanje vrećice od 22 litre u kantu koja će se otvarati karticom građane Cavtata stajat će jedan euro. Radi se o miješanom komunalnom otpadu.

"To je previše i vrlo je iznenađujuće kako su ovo u tako kratkom vremenu osmislili", komentirala je mještanka Vesna Gluhan.

Smeće na Cavtatu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Nakon održanog zbora građana skupilo se 800 potpisa za peticiju kojom se traži ukidanje odluke o novom načinu naplate odlaganja otpada. Odvaja se staklo, plastika, papir - fiksna cijena od 10 eura. Sve ostalo ide u miješani komunalni i za to je varijabilna cijena. Građani kažu kako će im sa sadašnjih 7 eura računi rasti i 10 puta.

"Naša procjena je nekih 70 eura, sa svim razvrstavanjem, bez kanti za biootpad, u prosjeku 70 eura", rekla je Anita Mulja iz Cavtata.

"Svi smo zatečeni jer se nitko nije pripremio za ovo, nitko nema vrećice od 22 litre, preko noći su ovo postavili", dodao je Srđan Meštorvić.

Smeće na Cavtatu - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Evo ja već 20 dana tražim spremnik za biootpad, ako sam ekološki osviješten onda bih i trebao staviti u biospremnik", rekao je Nikša Gluhan, dodavši: "Nema ga, ali ćemo pitati načelnika, on sve zna".

Načelnik jamči da cijene neće biti visoke, građani tvrde: "Nije bilo komunikacije"

Načelnik Općine Konavle poručuje - s planiranim sustavom se nastavlja, ali saslušat će građane. Tvrdi kako cijene neće biti toliko visoke.

"Svi argumenti koji budu došli, razmotrit ćemo ih u općini, nema razloga za zaustavljanje, javna usluga je izračunata, ali u okviru proračuna vidjet ćemo jesu li moguće subvencije. Građani se ne moraju bojati, neće biti visoke cijene", poručio je Božo Lasić, načelnik Općine Konavle (HDZ).

Na pitanje hoće li biti 70 eura, jasno je odgovorio: "Ne to nije realno i neće biti, to vam jamčim".

Smeće na Cavtatu - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Iz građanske inicijative poručuju - sve se odigralo bez ikakve komunikacije s građanima, bez edukacije i pripreme turista koji borave u njihovim objektima.

"Nisu problem samo cijene, mi proizvodimo otpad, ali sve ovo je trebalo na vrijeme biti iskomunicirano i preko javnih tribina, a nije napravljeno. Mi nemamo spremnike za biootpad, imamo obitelji s malom djecom koja dnevno imaju 6 do 7 pelena koja moraju ići u miješani komunalni otpad", rekla je Jele Gleđ iz Građanske inicijative Cavtat.

Općina Konavle nije još na 30 posto odvojeno prikupljenog otpada, a čak je među boljima u Županiji. Otpad i s ovog područja ide na dubrovačku Grabovicu koja se treba zatvoriti kroz godinu i pol.

Reciklažno dvorište često je kao obično odlagalište - a CGO nije ni na vidiku. Građani jasno poručuju žele pravilno razvrstavati otpad, svjesni su da poskupljenja mora biti - no ne žele skupo plaćati sustav koji ne funkcionira.