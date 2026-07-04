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Novi model naplate otpada razljutio građane, potpisuju peticiju: "Računi će biti i deset puta veći"

Piše DNEVNIK.hr, Paula Klaić Saulačić, 04. srpnja 2026. @ 20:08 komentari
Smeće na Cavtatu - 1
Smeće na Cavtatu - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Građani Cavtata tvrde da će im računi višestruko porasti te da sustav nije dovoljno pripremljen - iz Općine poručuju da razloga za strah nema.
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