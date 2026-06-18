Otpad se nakuplja tjednima, iz Ministarstva ponavljaju isto, a rješenje? "Otrovat ćemo se svi od smrada"

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Piše DNEVNIK.hr, Paula Klaić Saulačić, 18. lipnja 2026. @ 20:15 komentari
(Ne)gospodarenje otpadom na jugu Hrvatske
(Ne)gospodarenje otpadom na jugu Hrvatske Foto: DNEVNIK.hr
Iz Ministarstva mjesecima ponavljaju isto, a otpad se gomila. Još nije riješeno ni pitanje odvoza.
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