Otpad se nakuplja tjednima, iz Ministarstva ponavljaju isto, a rješenje? "Otrovat ćemo se svi od smrada"

Kakvoća mora nam opada, a kakvu tek muku mučimio s otpadom... Koliko smo daleko od održivosti, pokazuje situacija na Pelješcu - gdje se smeće nije odvozilo tjednima.

Broce, Ston, Žuljana - diljem Pelješca kamere Nove TV snimile su hrpe otpada. U Žuljani se otpad nije kupio tri tjedna - u jednom trenutku smeće je bilo i na cesti.

(Ne)gospodarenje otpadom na jugu Hrvatske Foto: DNEVNIK.hr

"Otrovat ćemo se svi od smrada. Ali kupili su, ovo je sad još ništa", kaže Darija iz Žuljane.

"Neodrživo, ne za nas same, nego još i turizam. Pilanje grane na kojoj sjedimo", dodao je Nikša.

Nikša, Žuljana/Split Foto: DNEVNIK.hr

A šokirane su i turistkinje iz Poljske: "Nigdje nismo u Europi vidjeli ovakvo smeće", kažu.

Kamere su oko podneva snimile otpad - navečer je stigao šleper, pa Žuljana jutros napokon izgleda uredno.

Na pitanje tko je odvezao nagomilani otpad, načelnik Općine Ston, Vedran Antunica (HDZ) kaže - ovlašteni distributer, koji ga je odveo na legalnu deponiju.

Vedran Antunica, načelnik Općine Ston (HDZ) Foto: DNEVNIK.hr

"To su dogovorili s njima. Jednostavno je došao s grajfom(utovarivačem), oni su to pokupili i to je to", rekao je. A dalje?

"Kupit će oni komunalno vozilo. Već je došlo do kvara kamiona i jednostavno smo morali…", ispričao je, a na pitanje zašto nije prije reagirao, kaže: "Pa nismo mogli, stvarno. Kamion je prvo imao jednu grešku, pa drugu, pa treću…"

(Ne)gospodarenje otpadom na jugu Hrvatske Foto: DNEVNIK.hr

Na Pelješcu je stanje s otpadom u najmanju ruku kritično, o čemu je Dnevnik Nove TV i ranije izvještavao. U Brocama su ekipi rekli: "Otkada ste bili zadnji put, prije dva mjeseca, jednom su kupili smeće".

Pelješac nema deponij, u jednom trenutku smeće općine Ston odlagalo se nezakonito, sada voze preko Orebića u Karlovac, no to nije trajno rješenje.

"Mi tražimo rješenje i pokušavamo ga pronaći. Ako postoji bolje rješenje, volio bih.. Ne znam što bih vam rekao", poručio je Antunica.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije mjesecima ponavlja isto.

"Što se tiče peljeških općina, imali smo niz razgovora, ponovit ću da je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, mi pružamo pomoć i podršku, pa i posredovanje, jer imamo određene podatke kakvo je stanje pojedinih odlagališta", rekla je Marija Vučković u srijedu.

Marija Vučković, Minstrica zaštite okoliša i zelene tranzicije (HDZ) Foto: DNEVNIK.hr

Kaže, sve će biti lakše kada Centar za gospodarenje otpadom bude gotov - bio je obećan za 2022. godinu. Šest godina nakon iz Županije kažu - izvođač je dobio novu odgodu za izgradnju

"Dobili su produžetak godinu dana", rekao je Blaž Pezo, župan Dubrovačko-neretvanske županije (HDZ). Ključ u ruke trebali su dobiti već ove godine.

I nikome ništa - bitno da se Vlada, ministri i lokalni čelnici redom HDZ-ovi - vole hvaliti kako je Hrvatska zemlja održivog turizma. Ovakve slike jasno ih demantiraju.