Tisuće prosvjedovale protiv ultradesničarske stanke: "Ne rješavaju stvarne probleme"

Tisuće na prosvjedu protiv AfD-a u Njemačkoj. Prosvjednici su, pod nadzorom policije, blokirali autoceste i ceste koje vode do kongresnog centra gdje se održava godišnji susret stranke. Došlo je i do sukoba.

Oko 15.000 ljudi pridružilo se demonstracijama. Prosvjednici se ne slažu s politikama stranke, a konferencija AFD-a održava se uoči izbora u istočnim saveznim državama za koje AfD vjeruje da će utrti put uspjehu na nacionalnoj razini.

Prosvjed protiv stranke AfD - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Danas smo ovdje jer želimo blokirati i spriječiti konvenciju stranke AfD. AfD provodi fašističku politiku. Želi masovne deportacije i teror na ulicama. Istovremeno, međutim, ne rješava niti jedan stvarni problem", rekla je Lena Raupach, jedna od prosvjednica.

Prosvjed protiv stranke AfD - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Prosvjed protiv stranke AfD - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Oporbenim strankama koje potiču ovu mržnju, te problematičnim ljudima na kućnom pragu, kažem: 'Nećete nas srušiti, naprotiv, mi smo sve jači i veći'", poručila je Alice Weidel, čelnica AFD-a.