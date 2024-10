VIDEO Što se događalo na Saboru HDZ-a: Usta su im bila puna glavnog neprijatelja, a o jednoj se temi nije govorilo

Opći sabor HDZ-a završio je u kasnijim popodnevnim satima u nedjelju. Izabrano je Predsjedništvo, sad ih je 21, a odabrani su i članovi Nacionalnog odbora.

Iz Šibenika sve je pratila novinarka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Šibenik je tijekom vikenda doslovce bio pod opsadom najuglednijih HDZ-ovaca. Njih 1300 biralo je predsjedništvo stranke. Skup je prošao u znaku divljenja Andreju Plenkoviću.

U sklopu Sabora biralo se novo predsjedništvo stranke i novi članovi Nacionalnog odbora, te planovi za treći mandat Vlade. Iskoristili su sabor da poruče da je cijela stranka uz predsjedničkog kandidata Dragana Primorca.

A puna usta bila su im i predsjednika Zorana Milanovića, glavnog političkog neprijatelja. Njegovo ime spominjalo se svake dvije minute i u pravom i u krivom kontekstu.

Jedna tema ipak je ostala zaključana i nakon vikenda u Šibeniku, a to je tema lokalnih izbora. Premijer nije htio otkriti hoće li doći do mini-rekonstrukcije Vlade uoči lokalnih izbora. To bi se dogodilo u slučaju da neki ministri budu kandidati u svojim sredinama. Premijer je na to pitanje tijekom vikenda odgovarao riječima 'o tom potom'.

Novinari nisu mogli dobiti ni odgovor na pitanje koliko će druženje tijekom Općeg sabora stajati HDZ kao stranku. Otkrit će to, rekli su, kada im dođe račun iz hotelske kuće gdje su se družili. Morat će platiti najam sale, tehniku, hranu za 1300 ljudi, no HDZ ovog puta ne plaća članovima smještaj, već će ga si morati platiti sami. Do sada su ga plaćale županijske organizacije pa neki nisu ni došli do Šibenika. Oni koji su došli, otišli su prije otprilike sat vremena", izvijestila je novinarka Sanja Jurišić.

