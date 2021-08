Dubrovčanka je na društvenim mrežama napisala da joj je majka onkološki bolesnik i naručena na pregled kod endokrinologa, no kad je nazvala bolnicu - dobila je informaciju da nema liječnika i da pregled nije moguće obaviti. Radi se o Općoj bolnici Dubrovnik, navodi Dubrovčanka za DNEVNIK.hr.

"Majka je već dugo onkološki bolesnik, 19 godina se liječi. Prije 10 godina je operirala tumor mozga. Ima osteoporozu i mora kod endokrinologa radi propisane terapije, ali nema liječnice pa nema ni pregleda", rekla je.

"U bolnici ne znaju kad će se vratiti liječnica, a moja majka nema novca za ići na pregled privatno. Dana 28. listopada 2020. se prijavila za pregled 4. kolovoza 2021., izvadila sve potrebne nalaze pa zvala bolnicu. U bolnici su joj rekli da nema liječnice i da ne znaju kad će moći obaviti pregled", dodala je Dubrovčanka.

"Imala je i metastaze na dnu kralježnice, primila 37 kemoterapija i 30 zračenja, dosta joj je više i bolnica i naručivanja. Pa da se ne može bolje organizirati zdravstvo, da tako teški bolesnici moraju čekati 10 mjeseci za pregled", rekla je Dubrovčanka.

"Nećete vjerovati, sad su zvali majku da dođe"

Službeni upit bolnici o ovom problemu poslan je u utorak, desetak minuta prije 10 sati. S Dubrovčankom i njezinom bolesnom majkom razgovarali smo pola sata kasnije.

"Nećete vjerovati, sad su zvali majku iz bolnice da dođe 10. kolovoza. Ona je jučer zvala i rekli su da nema liječnice, da je na bolovanju, sad je dobila termin za tjedan dana", rekla je u razgovoru.

"Meni nije normalno da onkološki bolesnici toliko čekaju, deset mjeseci za pregled i onda još snalaziti za prijevoz pa vam onda kažu da nema liječnika, a moja majka plaća zdravstveno", navodi Dubrovčanka.

"Zamjenski liječnik dolazi dvaput mjesečno"

Njezina bolesna majka, pacijentica koju je loša vijest koju je dobila u ponedjeljak rasplakala, na telefonu je sada bila bolje raspoložena.

"Zamjenski liječnik dođe u bolnicu dvaput mjesečno, prije toga se samo javi da će doći. Oni nemaju stalne termine kad im dolazi liječnik", tvrdi pacijentica.

"Sad su me zvali, medicinska sestra me zvala da dođem 10. kolovoza i rekla da su zvali nekog iz Splita. Prije toga su rekli da nemaju termina", dodaje pacijentica i kaže da je već htjela zvati ravnatelja bolnice i pitati kako da dođe do potrebnog pregleda i terapije.

S obzirom na to da nisu iz grada već s područja Dubrovačko-neretvanske županije, navodi i da svaki put plaća nekome da je preveze u bolnicu i vrati kući. "Bolnica je daleko, to mi je jedini način da dođem do liječnika, imam vožnje gotovo dva sata", rekla je.

Iz bolnice poručili da - nema liste čekanja

Redakcija portala DNEVNIK.hr u posjedu je Potvrde o narudžbi pacijenta koja potvrđuje riječi Dubrovčanke i njezine majke.

Ipak, iz bolnice poručuju da im je liječnica na bolovanju od siječnja ove godine i da - nema liste čekanja.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

"Iako je naša jedina liječnica endokrinolog na bolovanju od 21. siječnja 2021. godine, odmah smo organizirali zamjenu gostujućih specijalista endokrinologa iz Splita i Zagreba koji redovito obavljaju zakazane preglede. Ne postoji lista čekanja za pregled endokrinologa te je prvi slobodni termin u utorak 10. kolovoza 2021. godine.

Za sve ostale detalje bi se trebali obratiti dotičnoj pacijentici kako bi Vam dala potpunu i korektnu informaciju o kontaktima s našom ustanovom, obzirom da mi nismo u mogućnosti davati takve podatke", poručili su iz Opće bolnice Dubrovnik.