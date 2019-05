U idućim danima očekuje se snažan vjetar, a već sada stvara probleme u prometu. U Karlovcu je snažan vjetar iščupao stablo, dok su u Istri nabujale rijeke.

U Karlovcu je snažan vjetar u nedjelju iščupao ogromno stablo iz korijena. Grane su oštetile parkiran automobile.

U Istri je u nedjelju pala obilna kiša, a Istramet javlja da je najviše kiše palo na Labinštini, i to 45 milimetara. Na Fortici je izmjereno 41 mm, a u Kazakapama 40 mm. Obilne kiše bilo je i u središnjem dijelu poluotoka.

U Pazinu je izmjereno obilnih 42 mm. Istramet izdvaja i postaju Motovun, Casa Rossa gdje je izmjereno 38 mm u slivu rijeke Mirne koja je, prema izvješćima s terena, lokalno izašla iz korita. I vodostaj rijeke Pazinčice je značajno porastao.

Idućih dana na vrijeme posebno valja paziti, upozorava meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Unatoč oblacima, mjestimice obilnijoj kiši i temperaturi primjerenijoj ožujku nego sivbnju, ponedjeljak će ipak u prvom redu obilježiti jak vjetar.

Na sjevernom Jadranu bit će olujne bure, no umjeren i jak, ponegdje moguće olujan sjeverac, puhat će i u kopnenim krajevima. To je razlog i za narančastu razinu Meteoalarma za središnju Hrvatsku, što se zbog vjetra ne događa često. Uz to moguća je obilnija kiša, a na Jadranu pljuskovi i grmljavina.

Inače, zahladnjenje i pogoršanje vremena početkom druge dekade svibnja, u puku se povezuje s Ledenim svecima. Prema narodu, od Sofije za koji dan trebalo bi nastupiti stabilnije razdoblje.