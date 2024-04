Butković odgovorio Benčić: "Obitelj se ne dira, a pravna stručnjakinja studirala je 18 godina..."

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u utorak da njegov brat nije kupovao pomorsko dobro, te da ga stranka Možemo! optužuje jer nemaju postignuća ni programa, a iza svega stoji predsjednik Zoran Milanović.

"Što se tiče parcela, moj brat nije kupio nikakvo pomorsko dobro, pozivam Povjerenstvo za sukob interesa i pravnu stručnjakinju koja je studirala 18 godina i ova koja je rušila Mrtvašku, i ona može doći da vidi gdje je to ministar Butković kome pogodovao", izjavio je Butković na konferenciji za medije nakon obilježavanja uvođenja Helikopterske hitne medicinske službe u Rijeci.

Pročitajte i ovo Demontaža Žestoka svađa Piletića i Benčić: "Molim?! Ovo je nevjerojatno. Ja znam da vi kradete, ali da tako bezočno lažete..."

Stranka Možemo! upozorila u ponedjeljak da je brat ministra Benjamin Butković za manje od 30 tisuća eura kupio vrijednu parcelu uz more u Novom Vinodolskom, površine od oko 150 četvornih metara, zatraživši reviziju načina korištenja pomorskog dobra.

“Ja sam ministar osam godina, bio sam gradonačelnik 11 godina, rezultati se vide, nikad se nisam bavio ničijom obitelji, braćom i roditeljima. To se ne radi, ali kad već idete u to, onda morate biti sigurni i argumentirani", rekao je Butković, koji smatra da je optužbe protiv njega pokrenuo Milanović te da je to "jadno i kukavno".

Oleg Butković Foto: Damir Skomrlj/Cropix

“Benčić je došla u Rijeku predstaviti program i velika postignuća koja su imali u Rijeci i PGŽ. O postignućima nismo mogli čuti ništa jer ih nema kao ni programa" izjavio je Butković.

Butković je ustvrdio da Možemo nema konkretne rezultate u Zagrebu, gdje obnašaju vlast i kako je grad u kolapsu zbog smeća.

"Sve velike investicije i projekti, sve smo to mi financirali, njihovog doprinosa bilo kojim značajnijim doprinosima nema" rekao je Butković.

Pročitajte i ovo nije rijeke pravde Milanović promijenio naslovnu fotografiju na Fejsu, ima i novi slogan

"Kad nekog nabacujete blatom i želite ga učiniti kriminalcem 15 dana prije izbora. Osam godina vodim resor u kojem nema afera, strašna postignuća imamo ovdje”, kazao je Butković, ocijenivši kako je jasno da će stranka Možemo izgubiti izbore.

Prema tvrdnjama Možemo kupljena parcela bila je dio stečajne mase tvrtke Hoteli Novi i prodavala se u stečajnom postupku čiju je prodaju Visoki trgovački sud poništio 2020. uz obrazloženje da se parcela kao pomorsko dobro ne može prodavati u stečajnom postupku.

Pročitajte i ovo Udarci u kampanji Ministar se obrušio na Milanovića: "Donosio je odluke koje su išle na štetu Slavonije i cijele Hrvatske"

No, dvije godine poslije istu parcelu je u stečajnom postupku, na javnoj dražbi, kupio je Benjamin Butković, jer je povjerenstvo za pomorsko dobro Primorsko-goranske županije dostavilo rješenje da parcela više nije unutar pomorskog dobra.