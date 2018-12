Iz Policijske uprave međimurske potvrdili su da su zaprimili anonimnu dojavu građana te da sada utvrđuju sve strane ove priče.

Tehnička škola Čakovec bila je poprište incidenta između učenika i profesora. Po navodima lokalnih medija, čini se da je došlo do prepirke pa potom i fizičkog obračuna.

Iz Policijske uprave međimurske potvrdili su kako su zaprimili anonimnu dojavu građana te da sada utvrđuju sve strane ove priče.

Pokušali smo doći do ravnatelja škole Dražena Blažeke, no na naše pozive nije odgovarao. Ranije tijekom dana za Međimurske novine kazao je: "Jučer se dogodio incident na relaciji učenika i profesora u Tehničkoj školi Čakovec. Do incidenta je došlo nakon provokacije od strane učenika i neprimjerene reakcije od strane profesora. Ni jedno ni drugo nije bilo primjereno. Radimo na tome da se ni jedno ni drugo više ne ponovi".