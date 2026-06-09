Veći je i od glavnog zagrebačkog, ali trg u ovom gradu već 19 godina nema uporabnu dozvolu: "Zreo je za obnovu"

Iako fontana trenutačno radi, zbog instalacija često nije u funkciji. Ploče na trgu već su zrele za obnovu, a struja u instalacijama je isključena.
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Čak i drvo raste na spomeniku hrvatskim braniteljima. Upravo zbog instalacija, trg već 19 godina čeka uporabnu dozvolu.
Nelegalni glavni trg - 3
Foto:
DNEVNIK.hr
Novi gradonačelnik s problemom je upoznat.
"Tu je bilo i stečaja, izgubljene dokumentacije... Najvažnije je da je trg tu. Već je i sad zreo za ponovnu obnovu", poručuje gradonačelnik Igor Pavelić.
Ističe, dozvola se pokušavala ishoditi.
"Odrađeno je nekoliko tehničkih pregleda, 2013. i 2023. godine. U krajnjoj liniji on je u uporabi. Po novom Zakonu koji je stupio 1. siječnja, određene uvjete zadovoljavamo po novim odredbama. Mi smo predali za uporabnu dozvolu nadležnom tijelu i očekujemo da ćemo imati priliku izraditi elaborat i ishoditi dozvolu."
Dodatni problem ovog trga je što su na njemu posađene stotine hiperalergenih breza.
Nelegalni glavni trg - 4
Foto:
DNEVNIK.hr
"Stotine breza su tu, tad u to vrijeme breze nisu smatrali hiperalergenim biljkama. Želimo i to promjeniti. Ljudi koji ovdje zive su opterećeni takvim stvarima i to je opravdano", navodi gradonačelnik.
Inače, trg u Belom Manastiru površinom je veći i od zagrebačkog glavnog trga. Iako nema dozvolu, građani po njemu gotovo dva desetljeća mirno šetaju.