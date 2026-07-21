UŽIVO Tomašević: "Bio bih najsretniji da se to ne mora raditi, ali mora"

Gradonačelnik Tomislav Tomašević govorio je o programima revitalizacije grada koji se odnose na obnovu pročelja zgrada, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala.

Tih pet programa trebali bi, kako je rekao, unaprijediti kvalitetu života u Zagrebu. Ukupna vrijednost je više od 10 milijuna eura i većina se financira iz gradskog proračuna, naveo je Tomašević.

"Kod pročelja financiramo iz javnog novca obnovu višestambenih grada. Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, ali kad se radio o turističkoj jezgri, postoji javni interes Grada", kazao je gradonačelnik. U ovoj godini u tu je svrhu osigurano 3 milijuna eura u proračunu.

Grafiti su problem s kojim se grad muči desetljećima, kazne su male, a počinitelje je teško uhvatiti. Neprihvatljivo je da tako fasade izgledaju i zato financiramo obnovu i uklanjanje grafita, a grad postavlja i videonadzor, naglasio je Tomašević.

Kazao je da mnogi ne znaju da su platoi također privatna imovina koja se koristi kao javna.

"Do sada je obnovljeno 13 platoa, 30 je na listi prioriteta, a u ovoj godini je u tu svrhu osigurano 3 milijuna eura", rekao je.

Ugradnja dizala je važna posebno građanima starije životne dobi. Država je pokrenula program sufinanciranja ugradnje dizala, Grad Zagreb se priključio, a za početak je odvojeno milijun eura ove godine.

"Oporba nas napada da se previše radi na komunalnoj infrastrukturi, ali samo zato jer se nije radilo desetljećima. Nisam nikad vidio da se nekog napada jer se previše radi. Bio bih najsretniji da se to ne mora raditi, ali mora", istaknuo je Tomašević.

Odgovarajući na pitanja novinara kako se čini da se broj grafita na pročeljima ne smanjuje, Tomašević je rekao kako nije sve u nadležnosti grada napominjući kako su kazne za počinitelje male, 250 eura.

"Grafiti se uklanjaju u roku od 48 sati, mi to sada sve financiramo, donijeli smo odluke kako bi se cijeli proces pojednostavio i vjerujemo da će dati rezultate", rekao je Tomašević.

Na pitanje o pobuni stanovnika Borovja protiv izgradnje 11 zgrada za priuštivi najam na jedinoj zelenoj površini u kvartu, Tomašević je odgovorio:

"Vjerujem da se većina građana slaže da treba graditi stanove za priuštivi najam. U našem programu stoji crno na bijelom da ćemo graditi takve stanove u Borovju. To stoji oduvijek, odluka u GUP-u je bila u našem prvom mandatu. Nitko ne može biti iznenađen, sve je bilo transparentno. Govori se o 600 stanova. Gradimo jednu zgradu u Podbrežju s 300 stanova i nitko ne radi problem. Javno savjetovanje još traje, vidjet ćemo komentare i donijeti odluku."