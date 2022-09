Francuski mediji javljaju kako je u nedjelju u južnom predgrađu Pariza izbio požar u skladištu na najvećoj svjetskoj tržnici Rungis. Za sad nema informacija o žrtvama, a ogroman oblak dima vidljiv je kilometrima.

Požar je krenuo iz skladišta Halles Mandar, veletrgovine voćem i povrćem u srcu poznate međunarodne tržnice, javlja Le Figaro.

Izgleda da je požar buknuo na drvenim paletama i proširio se na cijelu zgradu. Vatrogasci se bore s buktinjom u Val-de-Marneu i poručuju građanima da se ne približavaju, te pokušavaju pobliže odrediti uzrok požara.

Na terenu je stotinu vatrogasaca, a požar je sad pod njihovom kontrolom, no upozoravaju građane da se ne približavaju tom dijelu grada, piše Le Figaro.

Enormous fire break out at the Rungis International Market, one of the largest wholesale food markets in the world, in Paris, France.



Do you see it yet?pic.twitter.com/X3AXpUg3dp