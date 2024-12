Gradonačelnik mjesta u kojem je Ivana Kekin kupila parcelu objasnio zašto je cijena bila niska: "Sve piše u elaboratu"

Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin reporterki Dnevnika Nove TV Josipi Krajinović pokazao je elaborat o procjeni tržišne vrijednosti zemljišta koje su kupili Ivana i Mile Kekin. Radilo se o javnom natječaju, a cijenu zemljišta odredio je ovlašteni sudski vještak.

"To je zemljište tada bilo procijenjeno na 9-10 eura po kvadratnom metru", objasnio je gradonačelnik.

Od Grada Buja u mjestu Momjan kupili su dio – 358 četvornih metara zemljišta za okućnicu. Vižintin tvrdi da drugih zainteresiranih nije bilo.

"Nije nitko, samo je gospodin Kekin dao ponudu. Početna cijena bila je 24.000 kuna, on je ponudio 25.000, kuna što je razvidno iz dokumentacije", napomenuo je.

Riječ je o atraktivnoj lokaciji, ali tada su cijele bile niske, a parcela s ograničenjima.

"Niska je procjena jer se, kako piše u samom elaboratu, parcela nalazi na kosini, nema izravan pristup, nego samo preko susjedne parcele. To je onda problem za gradnju i za dobivanje građevinske dozvole. Parcela nema izveden niti jedan komunalni priključak", rekao je gradonačelnik.

Prosječna cijena tad se kretala do 30 eura, ali cijene su išle, tvrdi, od 8 do 60 eura.

"Tu smo mi bili nemoćni, mogli smo jedino biti tvrdoglavi i sami kazati da ćemo prodavati po 50 eura, ali onda to ne bi nitko kupio. Znači, mi ne smijemo prodavati niže od onoga što procjenjuje sudski vještak, a u svakom slučaju na taj smo način sve to zemljište stavili u funkciju, stvorila se jedna nova turistička ponuda i to je utjecalo na povećanje vrijednosti cijelog područja", rekao je gradonačelnik.

Danas se cijene u Momjanu penju do 120 eura, u Bujama i do 200. Slučajem se bavi i Državno odvjetništvo.

"Zasad nismo imali nikakve upite ni od Županijskog državnog odvjetništva ni od centralnog", otkrio je Vižintin.

Ivana Kekin i njezine kolege iz Možemo! u ponedjeljak nisu htjeli pred kamere, ali se predsjednička kandidatkinja oglasila na društvenoj mreži.

"Sve je bilo po zakonu, kao i sve što smo ja i moj suprug u životu radili", ustvrdila je.

Druga neugodnost za Ivanu Kekin jest opomena pred tužbu Nikice Jelavića.

"Predlažem da se ispričate i cijeli ovaj problem riješite, nakon čega Nikica Jelavić nestaje iz javnog prostora. Nikica Jelavić je privatna, a ne javna osoba i ovu situaciju (temu) ste mu Vi nametnuli. Faktički ste sami kreirali aferu i onda se s njom hrvali, bez ikakve potrebe. Zar je tako teško reći oprosti?" stoji u njegovu priopćenju.

Jelavić traži javnu ispriku zbog povrede prava osobnosti, štetu za ugled i čast među ostalim, spominje i da ga je Kekin javno nazvala mafijašem. Ako ne bude isprike, najavljuje da za tri dana slijedi i tužba.

