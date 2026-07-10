Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Nastavak sukoba

Oglasili se iz Anušićeva ministarstva: "Milanović je obmanuo hrvatsku javnost"

PišeA. Ž., 10. srpnja 2026. @ 11:00 komentari
Ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike Zoran Milanović
Ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike Zoran Milanović Foto: Robert Fajt/Cropix
Predsjednik iznosi neistine da su Oružane snage protiv projekta transportnog aviona, poručili su iz MORH-a.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Sabornica
    PRITVOREN U REMETINCU

    Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
  2. Ilustracija
    Dug za drogu?

    Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
  3. Demi Moore u Balenciagi na pariškom Tjednu visoke mode 2026. - 3 4
    Ne bi odobrili liječnici

    Demi Moore nosi suknju koja privlači sunce i znatiželjne poglede – i nije najbolji izbor za ljeto
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
HZMO: U srijedu počinje isplata doplatka za djecu za lipanj
za lipanj
Objavljeno kada ide isplata za više od 120 tisuća korisnika
ChatGPT dobio veliku glasovnu nadogradnju i zvuči prirodnije nego ikad prije
To bi moglo biti korisno
Stiže nova glasovna nadogradnja: Uskoro ćete brbljanje ChatGPT moći prekinuti usred rečenice
Uhićen lažni policajac koji je krao nakit i novac
DOLIJAO PREVARANT
Uhićen lažni policajac koji je krao nakit i novac
Dijete ostalo zaključano u vozilu na svadbi, intervenirali vatrogasci
upozorenje roditeljima
Dijete ostalo zaključano u automobilu na svadbi, intervenirali vatrogasci
Muškarac godinama susjedima slao policiju, javljao i o postavljenim bombama u institucijama
Uhićen je
Susjed iz pakla: Maltretirao žene, lažno prijavljivao, zastrašivao i prijetio – Jedna obitelj odselila se iz straha!
Oglasili se iz Anušićeva ministarstva: "Milanović je obmanuo hrvatsku javnost"
Nastavak sukoba
Oglasili se iz Anušićeva ministarstva: "Milanović je obmanuo hrvatsku javnost"
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
PRITVOREN U REMETINCU
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
Dug za drogu?
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
Nije pšenica ni kukuruz: Ova biljka mladom rataru donosi tisuće eura po hektaru
Uspjeh mladog poljoprivrednika
Napustio pšenicu i pronašao dobitnu kulturu: "Potencijal po hektaru je do 3000 eura"
USKOK u akciji: U tijeku uhićenja na području grada Buja
Hitne dokazne radnje
Akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja i pretresi, na meti gradonačelnik
Vatrena apokalipsa na jugu Španjolske odnosi ljudske živote, tisuće evakuiranih
Andaluzija gori
VIDEO Vatrena apokalipsa u Španjolskoj: Mrtve nalaze u zapaljenim vozilima, tisuće bježe pred buktinjom
Zrakoplov Wizz Aira dvije sekunde dijelile od katastrofe: Pogriješili su piloti
završila istraga
Dvije sekunde dijelile su avion sa 168 ljudi od katastrofe: Piloti nisu napravili ključnu stvar
Rusija osudila odluke sa samita NATO-a o pomoći Ukrajini i jačanju obrane 6
Nakon samita NATO-a
Stigla prva reakcija Rusije: "Ovo bi moglo imati katastrofalne posljedice"
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici 6
Dug za drogu?
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude 6
PRITVOREN U REMETINCU
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
Britanku pokušao napastovati vozač dok je stopirala kod Mostara 4
sve je snimila
Incident u susjedstvu: Ponudio prijevoz turistici pa ju počeo pipati, a onda je uslijedio novi šok
Milanović odbrusio Vučiću: "Nisam tu da dijagnosticiram i analiziram povijest bolesti, ali..." 4
odgovorio na prozivke
Milanović odbrusio Vučiću: "Nisam tu da dijagnosticiram i analiziram povijest bolesti, ali..."
Boksač Marko Martinjak održao konferenciju za medije nakon izlaska iz istražnog zatvora u Remetincu 3
Konferencija za medije
Ispovijest poznatog boksača nakon izlaska iz Remetinca: "Razapeli su me, a nisam kriminalac"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
Dug za drogu?
Uhićen sin saborskog zastupnika! On i još dvojica pretukli članove jedne obitelji, završili su u bolnici
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
PRITVOREN U REMETINCU
Otkriveno tko je zastupnik čiji je sin uhićen zbog pokušaja iznude
Nije pšenica ni kukuruz: Ova biljka mladom rataru donosi tisuće eura po hektaru
Uspjeh mladog poljoprivrednika
Napustio pšenicu i pronašao dobitnu kulturu: "Potencijal po hektaru je do 3000 eura"
show
Nestala ptica sina Lepe Brene 48:55 21
neočekivan problem
Dramatična situacija u domu Lepe Brene, sin tražio pomoć: "Molimo sve..."
Eddie Vedder iz Pearl Jama ispijao pivo na utakmici 0:33 11
legenda!
Snimka obilazi svijet: Potez legendarnog glazbenika tijekom "stanke za osvježenje" postao je apsolutni hit
Thompson zapjevao u zagrebačkom Studentskom centru 4:26 9
veliki interes
Thompson je ipak zapjevao u Zagrebu, publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom
zdravlje
Sve više mladih dobiva rak, a novo istraživanje otkriva mogući razlog
Nova studija
Sve više mladih dobiva rak, a novo istraživanje otkriva mogući razlog
Koriste ih milijuni: Lijekovi za mršavljenje smanjuju rizik od četiri vrste raka za 50 % ili više!
Novo istraživanje
Koriste ih milijuni: Lijekovi za mršavljenje smanjuju rizik od četiri vrste raka za 50 % ili više!
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Mogu ih raditi gotovo svi
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
zabava
"Turizam u Hrvatskoj je gotov": Snimka iz Dubrovnika podigla prašinu na društvenim mrežama
Jao…
"Turizam u Hrvatskoj je gotov": Snimka iz Dubrovnika podigla prašinu na društvenim mrežama
"Ovog ima samo kod nas": Snimka iz Dalmacije nasmijala gledatelje, pogledajte ovu snalažljivost
Kako se snašla!
"Ovog ima samo kod nas": Snimka iz Dalmacije nasmijala gledatelje, pogledajte ovu snalažljivost
"Prosječni Purger čim prođe Sv. Rok": Objava nasmijala gledatelje, mnogi se složili
LOL
"Prosječni Purger čim prođe Sv. Rok": Objava nasmijala gledatelje, mnogi se složili
tech
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
Najčešći oblik prijevaaraa
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
sport
Kakva bomba: Mourinho u Realu želi bivšeg Vatrenog?
Transfer karijere
Kakva bomba: Mourinho u Realu želi bivšeg Vatrenog?
Veliko slavlje zasjenila tragedija: Poginula djevojka (17), svjedoci u šoku, procurili potresni detalji
Strašno
Veliko slavlje zasjenila tragedija: Poginula djevojka (17), svjedoci u šoku, procurili potresni detalji
Lovren otkrio kakav je Dalić bio iza zatvorenih vrata: "Nije se nasmiješio, ali..."
PROGOVORIO I O BILIĆU
Lovren otkrio kakav je Dalić bio iza zatvorenih vrata: "Nije se nasmiješio, ali..."
tv
Daleki grad: Ovim je potezom izdao cijelu obitelj
DALEKI GRAD
Ovim je potezom izdao cijelu obitelj
Daleki grad: Veliki okršaj braće nakon što se s djetetom pojavio u konaku 0:57
DALEKI GRAD
Daleki grad: Veliki okršaj braće nakon što se s djetetom pojavio u konaku
Tajne prošlosti: Odlučila je da odlazi i ničime ju više ne može zaustaviti 0:59
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Odlučila je da odlazi i ničime ju više ne može zaustaviti
putovanja
Mirniji i jeftiniji od Malte: Predivni otok koji Mljetu "želi uzeti slavu" 6
Idemo na jug
Mirniji i jeftiniji od Malte: Predivni otok koji Mljetu "želi uzeti slavu"
Kviz općeg znanja: Za one koji ne priznaju neteme 10
15 pitanja
Kviz općeg znanja koji će uspješno riješiti samo rijetki
Nakon višemjesečnog cjenkanja: Kako je Dalmacija besramno prodana “za siću” 6
100 i nosi
Nakon višemjesečnog cjenkanja: Kako je Dalmacija prodana “za siću”
novac
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
Snažan interes javnosti
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Prodan zagrebački Avenue Mall za gotovo 100 milijuna eura
Nova akvizicija
Prodan zagrebački Avenue Mall za gotovo 100 milijuna eura
lifestyle
Demi Moore u Balenciagi na pariškom Tjednu visoke mode 2026. 4
Ne bi odobrili liječnici
Demi Moore nosi suknju koja privlači sunce i znatiželjne poglede – i nije najbolji izbor za ljeto
Jelena Đoković u savršenim ljetnim kombinacijama na tribinama Wimbledona 7
Udobno i ženstveno
Jelena Đoković na Wimbledonu servira perfektnu ljetnu modu, odaberite bolje izdanje
Trudnica iz Zagreba golog trbuha u negliže-suknji 18
I obožavane natikače
Trudnica sa zagrebačke špice: Goli trbuh i negliže-suknja za izdanje koje prkosi vrućinama
sve
Demi Moore u Balenciagi na pariškom Tjednu visoke mode 2026. 4
Ne bi odobrili liječnici
Demi Moore nosi suknju koja privlači sunce i znatiželjne poglede – i nije najbolji izbor za ljeto
Kakva bomba: Mourinho u Realu želi bivšeg Vatrenog?
Transfer karijere
Kakva bomba: Mourinho u Realu želi bivšeg Vatrenog?
Veliko slavlje zasjenila tragedija: Poginula djevojka (17), svjedoci u šoku, procurili potresni detalji
Strašno
Veliko slavlje zasjenila tragedija: Poginula djevojka (17), svjedoci u šoku, procurili potresni detalji
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene