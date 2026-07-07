Anušić potpisao važan dokument sa šest članica NATO-a: "Bitno je naglasiti..."

Hrvatska je s Belgijom, Poljskom, Turskom, Španjolskom, Ujedinjenom Kraljevinom i Francuskom potpisala Pismo namjere o suradnji na unaprjeđenju sposobnosti strateškog zračnog prijevoza korištenjem zrakoplova Airbus A400M Atlas u sklopu NATO-ova projekta visoke vidljivosti.

Ministar obrane Ivan Anušić sa samita NATO-a u Ankari je poručio da Hrvatska do 2030. godine zbog sudjelovanja u projektu neće imati nikakvih financijskih obveza, a nakon toga će definirati način na koji će u njemu sudjelovati.

Odgovarajući na pitanja novinara, Anušić je istaknuo kako će Hrvatska participirati u ovom projektu kao saveznica, moguće s određenim ugovorima sa zemljama koje budu imale u sastavu svojih oružanih snaga upravo te avione za brzi transport borbenih trupa.

Riječ je o Projektu visoke vidljivosti), NATO-ovu instrumentu za ubrzanje razvoja ključnih savezničkih sposobnosti.

Hrvatska je preuzela NATO-ov cilj sposobnosti Strateško raspoređivanje koji obuhvaća sposobnosti teškog i srednjeg transporta vojnika i vojne opreme.

U skladu s potpisanim Pismom namjere, Hrvatska dobiva mogućnost sudjelovanja u radu stručne radne skupine i aktivnog sudjelovanja u oblikovanju aranžmana suradnje u skladu s nacionalnim interesima i prioritetima.

Govoreći o glavnim porukama NATO samita, ministar Anušić istaknuo je tri ključne teme - nastavak trenda povećanja izdvajanja za obranu, jačanje obrambene industrije i daljnju potporu Ukrajini.

"U sklopu NATO samita, Hrvatska će pokazati trend povećanja izdvajanja za obranu, Hrvatska je lani dostigla 2,10 % BDP-a za obranu, osnažujemo domaću obrambenu industriju, što je i danas bila glavna tema NATO Summit Defence Industry Foruma, i naravno, pružamo daljnju podršku Ukrajini u njezinu nastojanju i borbi za neovisnost i slobodu."

Anušić je prvi put iznio podatak o dostizanju, odnosno premašivanju NATO cilja od 1,5 posto BDP-a izdvajanja za ulaganja povezana s vojnom namjenom.

"Ono što je bitno za naglasiti i ono što trebam izvijestiti hrvatsku javnost po prvi puta, znate da smo preuzeli obvezu od 5 % izdvajanja za obranu i 1,5 % u tih 5 % za izdvajanja povezana s obranom. Sada iznosimo podatak da smo više od 1,5 % već sada izdvojili za projekte koji su vezani za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije, dostigli smo 1,89 %", poručio je Anušić.

Riječ je o ulaganjima čiji se značajni dio odnosi na suradnju na području vojne pokretljivosti u smislu prometne infrastrukture, logističkih kapaciteta, suradnje s civilnom zaštitom, projekti u području zdravstva, kibernetičkih sposobnosti, kritične infrastrukture te općenito projekti dvojne namjene koji doprinose otpornosti države i društva.