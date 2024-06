Bartuličina majka o sinu i Ferrariju : "On je prelijepo stvorenje. Kako je mogao znati da je taj čovjek kriminalac?"

Nakon što se u medijima počelo pisati o imovinskoj kartici člana Domovinskog pokreta Stjepe Bartulice, koji je na posljednjim izborima izborio i mjesto u Europskom parlamentu, on se pokušao opravdati govoreći da mu financijski pomaže majka. To je izazvalo burne reakcije u javnosti. Pričao oko Bartulice ponovno je eskalirala kada je u izbornoj noći iz izbornog stožera Domovinskog pokreta odvezao u crvenom Ferrariju.

Bartuličina majka živi u gradu St. Josephu u američkoj saveznoj državi Missouri i za Index je potvrdila da financijski pomaže svom sinu te da u tome ne vidi ništa sporno.

"Ja i moj suprug možemo, a to nam dozvoljava i ljudski i kršćanski zakon, pomagati našoj djeci kada je to potrebno. Zato smatram da nema ništa sporno u tome što pomažem svom sinu Stjepi, koji ima četvero djece koju treba odgajati i, ako smo moj suprug i ja djed i baka, onda ćemo to i činiti. To ne treba zanimati nikoga", rekla je Božica Bartulica i dodala da se to ne treba nikoga drugoga ticati.

"On je moj sin i ja ga obožavam. On je prelijepo stvorenje koje sam ja odgojila. Ono što ću ja učiniti za njega je moja stvar. Imam petero djece. Ako nemate obzira prema našoj obitelji, okanite nas se", rekla je.

U razgovoru je Božica Bartulica istaknula i da od države Hrvatske ništa nije dobila, niti je ta država nešto dala njezinoj djeci, ali i da je u vrijeme rata pomagala Hrvatskoj. Nakon toga je komentirala i vožnju svog sina u skupocjenom Ferrariju.

"I to je sada vaša glavobolja? Kako vi znate tko je dovezao mog sina tamo? Ako vama sada nije pravo s kim se vozi moj sin i što mu je netko posudio auto, tko to može kontrolirati? Vi? Onda kontrolirajte. Zovite tog čovjeka koji je kriminalac pa neka odgovara za svoja djela. Što ja tu mogu kao majka? Kako je on znao da je taj čovjek kriminalac? Hoćemo li za svakoga čovjeka na kugli zemaljskoj provjeravati je li kriminalac? Jeste li pronašli informaciju da je moj Stjepo kriminalac?", upitala je.

Stjepo Bartulica u Ferrariju - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Otac ispitivao vidjelice iz Međugorja

Inače, otac Stephena Bartulice Nikola (Nicholas) Bartulica cijeli je svoj radni vijek proveo radeći kao psihijatar, a bio je jedan od prvih liječnika koji su ispitivali vidjelice s medicinskog gledišta, što je istraživao i Vatikan. On je sa svojom suprugom Božicom osnovao organizaciju Friends of Medjugorje (hrv. Prijatelji Međugorja).