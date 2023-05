Nekoliko apartmana u Selinama ove godine ugostit će samo domaće ljude. Barem tako stoji u oglasu koji je objavljen na društvenoj mreži.

U vrijeme prenapuhanih cijena, inflacije i skupoće, nekoliko apartmana će ovo ljeto u Selinama ugostiti samo domaće goste.

Barem tako piše u oglasu koji je objavljen u Facebook grupi Apartmani Hrvatska.

Oglas je privukao brojne pozitivne reakcije, a pale su i ponude za rezervacije jer su cijene pristupačne.

Oglas prenosimo u cijelosti, onakvog kakvog ga je napisao autor:

"OGLAS

Ma ja ove godine iznajmljujen samo domaćim ljudima apartmane, iman jednog za 2, jednog za 3 i jednog za 8 osoba.. posto su cijene se sve napumpale ka luftići prije plaže, pošto je deset deka zimske 15 kuna na akciji.. pošto je mliko skupo ko da ga muzu iz Zlatnog Teleta.. pošto si nekad za 1500 kuna moga kupit dobru biciklu, a sad nemos nikakvu... posto san vidija u jednom dućanu da prodaje posebno onaj ravni dija stola za metnit pijate na njega A POSEBNO NOGE OD STOLA... majketi irudove.. pošto mudante koštaju 6 eura, a prije su bile 20 kuna.. ja ne znan evo.. pošto FUNKCIONALNA MAJICA u jednom trgovackom lancu kosta 20 eura.. ne razumin kakva je NEFUNKCIONALNA MAJICA.. što, nema rupu za glavu?.. pošto je auto prije bija sto iljada kuna a sad je 160.. ja iznajmljujen:

- 2 osobe = 45€

- 3 osobe = 55€

- 8 osoba = 130€

Klima, wifi, gradele, mašina za prat robu, televizije 82cm u malin apartmanima i 100 i kusur u velikon.. tosteri, kuvala, pi*** materine..

Do centra mista:

150 metara

Do plaže di moš leć ka čovik pod bor:

350 metara

Ima svega jeftino za pojist ako ces u restoran.. a ako neces.. skuvas u apartmanu manestre i poliješ s tri pomidora iz vrtla.. i eto ti vecere.

Eto.. otvaran 1.6., zatvaran 30.9.

Misto: SELINE

Apartmani: ANTE

Piće dobrodošlice: KARLOVAČKA

Zakuska: PRŠUT

Pogled: KROZ PROZOR, MORE NE VIDIN OD STRIČEVIH BOROVA, NIJE TIJA POPILAT", navedeno je u oglasu.

