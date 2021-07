Iz Čistoće su priopćili da sutra kreće odvoz otpada u Varaždinu nakon dva dana pauze. Danas se s lokalnim vlastima sastao i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.

U Varaždinu je smeća više, a vremena sve manje. Nakon sastanka s ministrom, zaključeno je da sutra počinje odvoz otpada, ali kamo točno, još nije poznato.

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj je izjavio: "Ne želimo izlaziti s mjestima gdje će se to deponirati i odložiti dok ne definiramo do kraja cijeli hodogram. Mi smo dogovorili rješenje za svih 6500 tona koliko je potrebno tvrtki čistoća da do kraja godine deponira mješovitog komunalnog otpada"

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić je očekivao da će se ovaj problem riješiti na lokalnoj razni, ali doveden je pred zid.

"Mi funkcioniramo u sustavu u kojem se, kada se ne nađe rješenje na lokalnoj razini, pogleda prema gore prema nacionalnoj i traži se odgovornost na nacionalnoj razini", rekao je Ćorić.

Primorsko-goranska županija predložila nove mjere. Ako ih prihvati Stožer na snagu stupaju od ponedjeljka

Županijski sud u Osijeku odbjeglom Zoranu Mamiću odredio istražni zatvor

Na problem otpada prije više od dvije godine upozoravala je i građanska inicijativa "Budimo grad" koja je sada prerasla u političku platformu. Kažu da je voda došla do grla, ali izlaz postoji.

"Postoje odlagališta koja imaju kapacitete koji jesu i koji nisu pred zatvaranjem te još nemaju pune kapacitete za ovu godinu. Unatoč tome što nisu potpisani ugovori, ipak bi se moglo dogovoriti skladištenje varaždinskog otpada na ta odlagališta", izajvila je Dubravka Novak iz platforme "Budimo grad".

Oni koji žive kod odlagališta žele što žurnije rješenje jer, kažu, imaju problema.

Franjo Puškadija, predsjednika Vijeća mjesnog odbora Poljana Biškupečka, je rekao: "Smrad, tu su se vrane sada nakupile, ljudima su sav kukuruz iščupale van."

"Ne znam ko bu preuzel meni je svejedno samo da se to ne događa, nam je svejedno da l' bude to Juraj, Pero, Marko…", dodao je.

Jučer Čistoća u Varaždinu nije odvezla otprilike 25 tona miješanog komunalnog otpada . Ako se pribroji i današnji dan, to je brojka od 50 tona otpada. To su dva puna šlepera otpada koja još čekaju odvoz.

