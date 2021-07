U Splitu je u velikoj akciji USKOK-a privedeno 12 osoba. Među njima su i tri djelatnika Gradske uprave te dva građevinska poduzetnika.

U velikoj akciji USKOK-a u utorak ujutro u Splitu je uhićeno 12 osoba, među kojima su poduzetnici, arhitekti, projektanti, ali i zaposlenici Gradske uprave. Sumnja se u niz nezakonitosti s izdavanjem građevinskih dozvola.

Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič razgovarao je s odvjetnikom poduzetnika Zvonka Kotarca, Vinkom Ljubičićem. Kako je rekao, Kotarac se još uvijek nalazi u policijskom USKOK-u.

"Hoće li biti priveden na USKOK, to odlučuje policijski USKOK u suradnji s USKOK-om. Mi očekujemo da bi to moglo biti u srijedu ujutro", rekao je Ljubičić.

"Na teret mu se stavlja poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Vidio sam činjenični opis koji se njemu stavlja na teret, vidio ga je i on. Po njegovom stavu, ali i po moje stavu, on kaže kako nije napravio ništa nezakonito i, po meni, to apsolutno proizilazi iz svih spoznaja koje imam u odnosu na inkriminaciju koja mu se stavlja na teret", kazao je Ljubičić.

Kotarac još uvijek nije ispitan

Nije htio komentirati detaljnije, s obzirom na to da njegov branjenik još uvijek nije ispitan i da je istraga u tijeku.

"Stavljaju mu se na teret određeni propusti ili određene radnje u odnosu na nekoliko nekretnina kojima radnjama je počinjeno kazneno djelo poticanja na zlouporabu", dodao je Ljubičić.

Navodi da će učiniti sve, zatražit će službeno da Kotarac što prije bude priveden na USKOK gdje će se aktivno braniti i odgovarati na pitanja.

"Ja sam uvjeren da tu nema ničega protuzakonitog i mislim da ovaj postupak nije zaslužio da ide ovako i da se digne prašina oko njega. Mislim da se sve moglo odraditi, imajući u vidu činjenicu da se radi o pisanim dokazima i vrijeme u kojem se stavlja na teret da su kaznena djela počinjena, u redovnom postupku, kao što se većina djela radi", istaknuo je Ljubičić.

Jedna od odvjetnica također je rekla da je njoj sporno zašto se to radi danas, 2021. godine, odnosno zašto to nije napravljeno ranije.

"Ja ne mogu ulaziti u način rada USKOK-a. Mi nemamo nikakvih prigovora na način na koji je PNUSKOK odradio predmet u odnosu na mojeg branjenika", rekao je Ljubičić i dodao kako je za kaznena djela o kojima se govori propisana dosta velika zatvorska kazna.

O uhićenjima se oglasio i gradonačelnik Splita Ivica Puljak koji je najavio kako će se u budućnosti pokušati spriječiti ovakva događanja.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr