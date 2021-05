Odvjetnik Veljko Miljević komentirao je pravomoćnu presudu Županijskog suda u Osijeku po kojoj njegov klijent Zdravko Mamić u državni proračun treba uplatiti 25,6 milijuna kuna.

Miljević je rekao kako Mamić planira uplatiti ukupno 52 milijuna kuna i to "hrvatskoj državi i hrvatskom narodu".

"Zdravku Mamiću je zbog jednog jedinog djela iz te presude Županijskog suda u Osijeku naloženo da uplati Državni proračun, a ne Dinamu i da bi ih Zdravko Mamić i njegova obitelj trebala uplatiti u državni proračun", rekao je Miljević i dodao kako je nalog izvršenja stavljen na oglasnu ploču gdje stoji da treba platiti, 25,5 odnosno 26 milijuna kuna.

"Ja sam na to odgovorio da je to potpuno nerazumljivo i da ne znamo zašto bi se to platilo i kome i kako su baš došli do tog iznosa, kako se plaća višak ako je utvrđena nemogućnost plaćanja iznosa koji bi trebalo platiti", pojašnjava.

Miljević je potvrdio da Zdravko Mamić misli platiti cjelokupni iznos.

"Zdravko Mamić misli platiti naznačeni iznos i ne samo taj od 25,5 milijuna već cjelokupni iznos uz pomoć svojih prijatelja, ali ima izričitu želju da to dođe Republici Hrvatskoj i narodu Republike Hrvatske. Njemu je to naznačeno u tom oglasu, tu je naznačen rok od 8 dana koji je isticao jučer ili prekjučer. Ja sam obavio s njim razgovore i on je sam izrazio ovu želju. Zdravko Mamić je mene ovlastio da mogu baratati s tom informacijom. Zdravko Mamić želi to platiti, platit će cjelokupni iznos od 52 milijuna kuna, ali hrvatskoj državi i hrvatskom narodu", kazao je Miljević za N1.