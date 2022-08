Dubrovačka odvjetnica Viktorija Knežević podnijela je kaznenu prijavu zbog smrti novinara Vladimira Matijanića.

Dubrovačka odvjetnica Viktorija Knežević podnijela je kaznenu prijavu u slučaju smrti novinara Vladimira Matijanića. Na Facebooku je iznijela detalje, a njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Ne mogu učiniti ništa više za pokojnog Matijanića, nego podnijeti ovu kaznenu prijavu zbog nepružanja medicinske pomoći. Vidjet ćemo što će sada učiniti državno odvjetništvo u Splitu i policija, oni kojima je posao da preuzmu od ove točke.

Nisam mogla prestati misliti o tom užasu koji se dogodio od kad sam pročitala Andrein status. Čovjek se toliko osjeti jadan i nemoćan i očajan!

Znam da bi on sigurno u ovakvoj situaciji, da se nekome od nas ovo dogodilo, činio ono u čemu je bio najbolji, pisao i to nemilosrdno, prozivajući sve one koji su krivi. Upravo zbog toga nisam mogla ne učiniti jedino što je meni kao običnom građaninu bilo na raspolaganju. Morala sam podnijeti ovu prijavu.

Nadam se da ćemo se svi skupa u danima koji dolaze potruditi da se ovaj užas ne zaboravi i da krivci budu privedeni tamo gdje pripadaju.

Hvala ti dobri, iskreni i ispravni čovječe za svaku baklju istine koju si zapalio, za svaki feral koji si držao. Na kraju te taj sustav protiv kojeg si se cijeli život borio, svojim neradom i nemarom ubio.

Laka ti zemlja, koju si kao i mnogi prije tebe, volio puno više nego što ona zaslužuje i žrtvovao svoj mir, svoje zdravlje i na kraju svoj život, iako si mogao u hladu neke razvijene demokracije živjeti puno bolji život radeći puno lakši posao."

Podsjetimo, novinarka Andrea Topić i životna partnerica pokojnog Vladimira Matijanića tvrdi da hitna pomoć nije htjela hospitalizirati Matijanića iako su, kako tvrdi Topić, od hitne zatražili da ga vode u bolnicu.