Središnji državni ured za demografiju i mlade, u četvrtak je i praktično obavio jedan od prvih zadataka – sastao se s mladima. Podsjetimo, mladi su jučer povodom Međunarodnog dana mladih ispred Vlade iznijeli svoje probleme.

U četvrtak su se predstavnici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sastali s mladima koji su dan ranije, povodom Međunarodnog dana mladih, ispred Vlade iznijeli svoje probleme.

Na prvom su sastanku mladi bili s državnom tajnicom za demografiju i mlade Željkom Josić. S dogovorenim su zadovoljne obje strane. Udruge mladih pomoći će da mladi postanu odgovorniji u pandemiji, a ured će pomoći da se mladima olakša život.

Postavljeni temelji buduće suradnje

''Postavili smo neke temelje naše buduće suradnje jer smatramo da su mladi ti koji nam mogu pomoći u komunikaciji sa svojim vršnjacima, načinu kako doprijeti do mladih ljudi. Mladi su većinom odgovorni ljudi, ali možda jedan mali broj posustane u toj odgovornosti'', kazala je Josić.

Josip Miličević iz Mreže mladih Hrvatske kazao je da su načete teme zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja, ali i situacije s epidemijom koronavirusa.

Iznenađeni brzim odgovorom

Koliko će često mladi dolaziti u Ured za mlade, ovisit će o potrebama obje strane.

''Hoće li to biti mjesečna, tjedna ili neka druga suradnja to će biti u našem dogovoru. Znate da djeca mogu jako dobro komunicirati sa svojim vršnjacima. Lakše je 15-godišnjaku komunicirati s 15-godišnjakom nego sa mnom ili vama. Ja vjerujem da će to biti jedna uspješna komunikacija'', poručila je državna tajnica.

''Ugodno nas je iznenadilo koliko smo brzo dobili pozitivan odgovor'', otkrio je Josip Miličević. Jer tek jučer su predali svoje zahtjeve Vladi, a već danas su pozvani da ih i argumentiraju svojoj državnoj tajnici.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr