Kod Knina, blizu mjesta Plavno, ovih dana došlo je do golemog odrona. Njime je potpuno zatrpana cesta do tamošnjih sela. Okolni put loš je i kilometrima duži, a oko 200 starijih ljudi koliko ih tamo živi, pita se koliko će trebati da se zemlja na njihovom glavnom putu raščisti. No, sanacija bi mogla potrajati.

Desetak kilometara cestom od Knina među brdima potpuna pustoš pa onda zapanjujući prizor. Na cestu se, u zaseoku Radljevac, odronilo čitavo brdo. "Užas, užas, kako će izgledati. Ma sve je ovo trusno područje, sad su kiše i zaledilo i odnilo je čitavo brdo...", kaže Milorad Tunić iz Knina.

Ovuda iz Knina kući inače idu stanovnici mjesta Plavno, ali sada ne mogu stići ni do susjednih sela. "Ima tu odma kuća, Božo šta čuva ovce. Inače na traktoru vozi žito jer su mu gore ovce, a sad na leđima nosi...", priča Tunić.

Stalno se čuje krckanje i kažu da bi cijelo brdo uskoro moglo pasti na cestu. "Krcka, krcka, doslovno padaju kamenčići, čuje se. Trebat će i to ukloniti", kaže zamjenik gradonačelnika. Grad Knin u kontaktu je sa Županijskim cestama koje su zadužene za ovu prometnicu.

Čitav put čini se kao mjesto koje ugrožava život, puno je vode i svugdje tragovi odrona, kamenja po cesti, mreža i i uzaludni pokušaji sanacije. "To je čitavo brdo, šta će to žica zaustavit'. Sad bi trebao doć jedan veliki bager, s onom velikom granom", govori Milorad Tunić.

Postoji obilazni put do Plavnog s druge strane, ali samo upućeni znaju za nj, lako je zalutati. Kažu mještani, ni hitna pomoć neće se znati snaći ako kome ustreba pomoć. A gomila zemlje će izgleda još dugo biti ovdje.

