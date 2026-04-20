Određen pritvor muškarcu koji je pokušao ubiti članicu obitelji

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor 57-godišnjaku osumnjičenom da je u petak u Sesvetama hicima iz pištolja pokušao ubiti 55-godišnju članicu obitelji, izvijestilo je Državno odvjetništvo (DORH).

Sudac istrage odredio je pritvor 57-godišnjaku na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva, i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Prema navodima državnog odvjetništva, 57-godišnjak je prošlog petka u pijanom stanju došao u kuću članice svoje obitelji te s namjerom da je usmrti u njezinu smjeru ispalio nekoliko hitaca iz pištolja, dok je s daljnjim napadom na žrtvu, koja ipak nije ozlijeđena, prestao tek s dolaskom policajaca.

Zagrebačka policija ranije je izvijestila da je zbog pokušaja teškog ubojstva ženske osobe, tzv. femicida, provela kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjakom kojega je prijavila državnom odvjetništvu i predala pritvorskom nadzorniku.