Riječkoj pročelnici za sport, SDP-ovoj Veri Begić Blečić, koja je u alkoholiziranom stanju usmrtila čovjeka, određen je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Ona se trenutačno nalazi u pritvornoj jedinici u Puli.

Nakon ispitivanja državno je odvjetništvo zatražilo istražni zatvor. Doznajemo da je istražna sutkinja Županijskog suda u Puli odredila istražni zatvor na rok od mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Podsjetimo, pročelnica Begić Blečić vozila je u suprotnom smjeru s 1,8 promila alkohola u krvi. Prijeti joj kazna zatvora od tri do 12 godina. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel pročelnicu je odmah suspendirao. Ovo nije prvi put da je prouzročila nesreću. I prošle je godine skrivila nesreću u pijanom stanju.

Hrvoje Burić iz Nezavisne liste Bura (BURA) smatra da je riječki gradonačelnik trebao reagirati nakon prve skrivljene prometne nesreće. "Smatramo da je već tada gradonačelnik Obersnel trebao reagirati i trebao je već tada uručiti izvanredni otkaz pročelnici. Naravno, tad su bili izbori. To se dogodilo 10. 5., a dnevne novine to su objavile sredinom lipnja. Prikrivala se informacija, sasvim sigurno. To je i odgovornost gradonačelnika Obersnela jer je omogućio takvoj osobi da bude predstavnica grada", kazao je Burić.