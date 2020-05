Između Pantovčaka i Markova trga niti u subotu na Dan državnosti neće biti sloge i jedinstva. Predsjednik Milanović i premijer Plenković susrest će se samo na groblju. Na ostatku proslave predsjednik neće sudjelovati.

Predsjednik Milanović na Dan državnosti, na groblju će položiti vijence. Na smjenu straže, na Markov trg, neće doći, tako da će propustiti Počasno zaštitnu-bojnu, čije se svečane crvene odore dolaskom na Pantovčak odrekao, pa im u Uredu dao novo ruho.

Milanović je u četvrtak rekao kako će se s premijerom susresti na polaganju vijenaca, te rekao kako datum 30.05. ne može nazvati Danom državnosti.

Premijer jučer nije bio na prijemu kod predsjednika. Poslao je izaslanika Ivića. Ministar Ćorić rekao je kako je premijer cijeli dan imao sastanke.

Bivša premijerka Jadranka Kosor kaže da je takve stvari rješavala gospodski. "Kad slavimo nešto što je važno za državu, bi trebali preskočiti preko svojih osobnih veličina, skinuti svoje krune zamišljene s glava i pojavit se jer to ljudi nekako i očekuju. Makar mislim da je mnogima zaista svejedno i uopće ih ne zanima kakav je odnos Pantovčaka i Banskih dvora", kaže Kosor.

Nezaboravan skandal bio je i na obljetnici akcije Bljeska, kada je Milanović otišao iz Okučana zbog majica s natpisom Za dom spremni. I Milanović i Plenković izmijenili su tada čvrsta mišljenja oko toga je li MIlanović dobro postupio ili ne.

Osim prepiranja oko obljetnica, Milanović i Plenković idu i toliko nisko da si spominju i roditelje. Činjenica - Milanović je počeo prvi.

"Kad bih ja počeo govoriti što su ljudi s kojima se on slikao grlio i ljubio u šatoru govorili o mom ocu sa sadističkom mirnoćom, ja na to nisam ni trepuno,a možda sam se trebao rasplakati kao on, kao plenković i govoriti da mi vrijeđaju oca", rekao je Milanović.

"Nikada u svom životu u bilo kojem razgovoru u bilo kojem kontetkstu nisam spominjao njegova oca niti sam imao razloga to činiti niti je to u mom habitusu. On je imao potrebu spominjati moju majku usred kampanje u kojoj je poražen od mene", uzvratio je Planković.

Kronologiju sukoba Milanovića i Plenkovića pogledajte u videu.

