Uoči 29. obljetnice Hrvatske vojske Dnevnik Nove TV ekskluzivno je bio na probi novog pozdrava Počasne zaštitne-bojne na Pantovčaku.

Novi predsjednik, nova pravila na Pantovčaku! Postrojba koja čuva predsjednika više nije u crvenom, a dobila je i nove puške! Prije svih vidjeli smo i novi pozdrav kojim će straža pozdravljati predsjednika, vojni vrh i njihove visoke goste. Prvi put od osamostaljenja na ramenu hrvatskog vojnika je hrvatska puška.

"Moderni model po principu bull papa, što znači da su svi pokretni dijelovi u usadniku, tako da smo skratili dužinu puške, a dužina cijevi ostala je ista kao kod svih drugih jurišnih pušaka. Ima mnogo dodataka, gdje se može staviti optički ciljnik, gdje se mogu staviti nožice, baterijska lampa i bacač raketa", objasnio je brigadir Elvis Burčul, zapovjednik Počasno zaštitne-bojne.

S novom puškom stigao je i novi pozdrav. Članovi postrojbe brzo su se prilagodili.

"Pripadnici se pri izvođenju počasnog pozdrava s ovom puškom, hrvatskom puškom osjećaju puno lagodnije i puno im je lakše izvoditi počasni pozdrav zbog samog načina izrade puške i samih karateristika puške", rekao je poručnik Damir Stančević.

Puške su stigle prije tjedan dana pa vremena za novu koreografiju nije bilo puno. No to se na prvi pogled ne bi ni reklo.

"Bio je kratak period za samo uzvježbavanje, pripadnici su iskusni vojnici i dočasnici, koji su to vrlo brzo savladili. U narednom periodu sasvim sigurno ćemo to još usavršiti i uzvježbati pa će to sve puno bolje izgledati", uvjeren je narednik Nenad Trglačnik.

A kako je stajati u prvom redu do predsjednika, stranih dužnosnika i vojnog vrha te ima li treme?

"Ponos nas vodi da budemo što bolji, što precizniji, naravno da pratimo jedni druge, više razmišljamo da se zadaća izvede perfektno za našu Hrvatsku, za našu domovinu", kazao je skupnik Domagoj Šerić.

"Naravno uvijek je trema, ali dobro je da je ona pozitivna, da sve prođe dobro jer puno vježbamo i bitno nam je da sve ispadne savršeno", kaže vojnikinja Dalija Teskera. Dalija je jedna od četiri žene u ovoj elitnoj postrojbi.

Razlike između žena i muškaraca, tvrdi, nema.

"Meni je to oduvijek bila velika želja u srednjoj školi i onda sam upisala fakultet i prijavila se na dragovoljno vojno osposobljavanje i postala pripadnica oružanih snaga s 20 godina", kazala je Dalija.

Službena premijera novog pozdrava moći će se vidjeti u četvrtak na obilježavanju Dana oružanih snaga i hrvatske kopnene vojske, a među prvima večeras samo gledatelji Dnevnika Nove TV.

