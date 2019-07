''Sumnjam da će se bilo što pitati Gorana Marića. Plenković si nakon ministra Lovre Kuščevića neće više dozvoliti taj luksuz da si produžuje agoniju od dva, tri tjedna'', komentirao je Mislav Bago situaciju u kojoj se našao ministar državne imovine.

Goran Marić predmet je izvida USKOK-a, znači li da je i na izlaznim vratima Banskih dvora?

Gledajući recentnu povijest, tako to izgleda unutar HDZ-a, ali i kad ste na vlasti. Sumnjam da će se bilo što pitati Gorana Marića. Plenković si nakon ministra Lovre Kuščevića neće više dozvoliti taj luksuz da si produžuje agoniju od dva, tri tjedna. Treba znati da Goran Marić nema stranačku bazu, odnosno neki veliki utjecaj u HDZ-u. Znamo kako je postao ministar. Prvo je postao ministar bez portfelja, onda ministar zadužen državnu imovinu, pa je dobio ministarstvo državne imovine. Sve u 24 sata. Sumnjam da će itko za njim plakati. Plenković opečen iskustvom s ministrom Kuščevićem, vjerojatno će u rekonstrukciji obuhvatiti i Marića.

Idemo redom onda s ostalim ministrima koji se spominju - koliko je realno da se premijer zahvali na suradnji i Tomislavu Tolušiću, oporba traži i njegovu smjenu?

Ministar Tolušić ima problem s nekretninama. Ali, on je izabran na saboru HDZ-a kao potpredsjednik stranke. I izbor je Andreja Plenkovića da mu bude potpredsjednik Vlade u zadnjoj rekonstrukciji. Malo je nezgodno smjenjivati potpredsjednika stranke izabranog na saboru stranke. Naravno, sve su opcije na stolu, ali u tom slučaju Plenković mora znati da će imati skupinu pobunjenika koja će ga čekati iza prvog zavoja, a tu će biti i ministar Tolušić.

USKOK ozbiljno provjerava Gorana Marića, od policije su zatražili da prikupi i dostavi dokumentaciju te pročešlja Marićeve poslove

Može li i nakon ovoga ostati ministar? Novi detalji afera Gorana Marića

Godina ministarskih afera započela je Gabrijela Žalac - hoće li ona politički preživjeti rekonstrukciju?

Ona sve duguje Andreju Plenkoviću. Čak je i primljena u predsjedništvo voljom predsjednika HDZ-a Plenkovića. Jedno je vrijeme kotirala kao potencijalna hrvatska povjerenica u Europskoj komisiji. No nakon nesreće i otkrivenih automobila, tu je priča s njom završena. Nje bi se bilo najmanji problem riješiti. Ona nije osoba koja u stranci crpi veliku moć. Dolazi s istoka Hrvatske, tamo su neki drugi igrači koji su puno jači od Gabrijele Žalac.

Tjedan smo trebali završiti s jednim, možda i dva nova ministra, sada čekamo sljedeći tjedan - ne znamo tko ostaje, a tko dolazi, nije li to neozbiljno?

Puno je neozbiljno. Ne znamo kad ćemo sljedeći tjedan dobiti nove ministre, koliko će to biti ljudi. Naravno da je to u ingerenciji Vlade. Očito je sasvim jasno da on, Gordan Jandroković i Branko Bačić znaju što se događa u HDZ-u i tko će biti novi ljudi. Ovo je zapravo test Andreja Plenkovića – koliko je on jak, koliko je nekim ljudima prihvatljiv da uđu u Vladu. I kad razgovarate s ministrima i vodstvom HDZ-a, oni su ravnodušni. Mislim da više Andreja Plenkovića brine nego tko će ući u Vladu, tko su ljudi s kojima će on moći kontrolirati i upravljati procesima, a ne vodstvo HDZ-a koje je sve prepustilo Andreju Plenkoviću, pa neka on rješava taj problem. Ako prođe, prođe, ako padne bit će to najveća greška Andreja Plenkovića. A znamo kako se HDZ rješava svojih predsjednika ili bivših predsjednika.

