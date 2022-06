U subotu u Puli dogodio se incident na parkingu zbog nepropisno parkiranog kamiona dostave namještaja koji je blokirao pristup parkingu. Iznervirani građanin sukobio se s vozačem dostave, pozvana je i policija, a DNEVNIK.hr-u danas je stigao odgovor iz tvrtke čija je dostava bila u pitanju.

Iz tvrtke koja prodaje namještaj su nam odgovorili da dostavna služba koju koriste nije u sustavu tvrtke, već je riječ o tvrtki koja je vanjski suradnik i "nikada do sada nismo s njima imali negativna iskustva, niti prigovore naših kupaca na njihov rad".

Priznali su da je vozilo bilo nepropisno parkirano, no dodaju kako je dostavljač zamolio stanare za strpljenje.

"Praksa dostavne službe nije nepropisno parkiranje, međutim, u dijelu grada Pule, na adresi na kojoj je trebala biti izvršena dostava, a s obzirom da se radi o starom, središnjem dijelu grada, nema prostora za parking i dostavu, tako da nije bilo druge opcije za stati s vozilom. Po riječima dostavljača, on je tom prilikom zamolio stanara za dvije minute strpljenja kako bi istovario stvari, a dotični stanar na to nije reagirao s odobrenjem te je verbalno napao dostavljača", odgovorili su iz trgovine namještajem te dodali kako po riječima dostavljača, nije došlo do fizičkog obračuna.

"Zajedno s nadležnim tijelima, trenutno istražujemo sve okolnosti ovog događaja. Ukoliko se ustanovi da je došlo do fizičkog obračuna od strane dostavljača, pokrenut ćemo odgovarajuće sankcije prema našem dostavljaču, dostavnoj službi s kojom imamo potpisanu suradnju o dostavi robe. Ograđujemo se od bilo kakvog oblika nasilnog ponašanja, a građanima koji su tom prilikom bili blokirani zbog dostave namještaja se ispričavamo na svakojneugodnosti koja je uslijed toga nastala", piše u odgovoru tvrtke.

Prijavu o sukobu u subotu ujutro dobila je i policija, ali po izlasku na teren tamo nisu zatekli dostavljača pa su nam kazali da se istraga nastavlja.