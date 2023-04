Djeca u prostoru bez struje, vode, a u posljednje vrijeme i bez hrane. I sve to u obrtu za čuvanje djece u Splitu. Roditelji zgroženi saznanjima o uvjetima u kojima su boravila njihova djeca. Kažu uredno smo plaćali, a ostali prevareni. A radnice - to je drugi dio priče. Nisu bile prijavljene, niti su im uplaćivani doprinosi. Govore - uvjeti rada nisu bili normalni. U međuvremenu i one su završile na cesti.

Vlasnici obrta za čuvanje djece jedan je objekt u Splitu zatvoren. Ona pak tvrdi, radila je sve po zakonu. A državni inspektorat utvrdio je niz kršenja zakona, pa i pokrenuo prekršajni postupak. Vlasnica i dalje radi u solinskom objektu, a namjerava otvoriti i još jedan novi. Priču donosi Nikolina Cetinić.

"Oko sedam sati navečer je samo odjedanput nestalo struje, već je taj dan bilo bez vode u prostoru", govori za Provjereno Luciana Zrnić, bivša zaposlenica i dodaje "I ona je meni rekla da se snađem. I tu sam praktički bila sat vremena bez struje i vode dok roditelji nisu došli po njih".

Luciana je tada čuvala dvoje djece jasličke dobi. Sama, u mraku.

Tina Veža Katušić, jedan od roditelja djece kaže kako su vrtić uredno plaćali svaki mjesec. "Na kraju je ispalo da su djeca bila bez struje, bez vode, u nekim situacijama bez hrane". Jednako je uznemiren i drugi roditelj Toni Erceg. "Teško je povjerovat da netko dovede u pitanje sigurnost djece. Ne jednog, nego trideset djece".

Riječi su ovo odgojitelja i roditelja čija su djeca bila u obrtu za čuvanje djece Pinokio u Splitu. Sve što se dogođalo iza zatvorenih vrata saznali su tek nedavno. Prozivaju vlasnicu obrta koja ih je kako kažu prevarila.

Tamara Ines Hrga, odgojiteljica u vrtiću kaže kao je u međuvremenu pet radnica je ostalo bez posla, 60 obitelji je ostalo bez vrtića i "ona nastavlja dalje kao da se ništa nije dogodilo".

Vlasnica Nataša Grahovac obrt za čuvanje djece u Solinu otvorila je 2018. godine. Od 2022. širi se na novu lokaciju u Splitu. U početku je sve izgledalo korektno, bez razloga za brigu.

No, Antonia Kovačić, majka jednog od djeteta, govori "Par dana djeca uopće nisu imala struje. Ja sam direktoricu osobno kontaktirala prvi dan kad sam ostavila dijete u vrtiću, rečeno mi je da će struja doći kroz sat vremena".

Djeca u mraku nisu bila samo sat vremena. Struje nisu imali nekoliko dana.

"Bila sam jako ljuta i frustrirana sa samom činjenicom da se nešto takvo uopće može dogoditi. I da se roditelje ne obavijesti da će to potrajati. Nego da nas se uvjerava da je to riješeno ili da će biti riješeno kroz sat vremena", kaže Antonia Kovačić. "Da smo znali da će to tako biti ne bi ga u startu ni dovodili tih dana pa bi to riješili na neke druge načine sa poslodavcima.

Problemi sa strujom, vodom i hranom počeli su nedavno. A da nešto nije kako treba, tete su shvatile kada su sasvim slučajno saznale da uopće nisu prijavljene.

Jadranka Šegvić, studentica predškolskog odgoja kaže kako joj je to bilo jako čudno. "I onda san krenula zapravo i gledati šta je s tim prijavama preko e-građanina i slično i onda smo zapravo shvatile da cijelo to vrijeme nije donosila ugovore i da sve skupa mi uopće nismo bile prijavljene od dana kad smo počele raditi, od 29. kolovoza", prisjeća se.

Tamara Ines Hrga kaže kako ugovor o radu nikada nije vidjela i nije ga ni potpisala. "Mi smo od starta tražile svaki, skoro svaki dan smo pitale kad ćemo potpisati, kad ćemo to vidjeti i platne liste. Svaki put je bio neki drugi izgovor. Zaboravila, ostao u autu, donijet ću sutra, smetnula san i uvijek ista priča".

Za poslovanje prozvane i njezinog obrta upitali smo državni inspektorat koji je potvrdio da je nekoliko inspekcija provodilo nadzore. Evo što su zaključili:

"Pokrenut je prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga nadležnom sudu zbog osnovane sumnje u počinjenje tri (3) prekršaja - neprijavljivanje radnika na obvezno mirovinsko osiguranje prije početka rada i u propisanom roku, neprijavljivanje radnika na obvezno zdravstveno osiguranje u propisanom roku te neizvršenje izvršnog rješenja inspektora".

Dio je još u postupku. Donijeli su i rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti na nadziranom objektu.

Vlasnica nije htjela pred kameru. Tvrdi kako su se tete urotile protiv nje i da se ona ne želi spuštati na njihov nivo. Sve optužbe je negirala i kaže kako ona radi sve po zakonu. No to i nije baš tako! Iz Zavoda za socijalnu skrb potvrdili su da je nadzorom utvrđeno da ne ispunjava uvjete, te su joj zabranili obavljanje djelatnosti.

Grad Split za cijelu ovu situaciju ne zna. Potvrdili su da nikada nisu sufinancirali rad obrta u Splitu. A obrt u Solinu, iste vlasnice već dvije godine sufinancira grad. I oni su, govore nam, zgroženi ovim saznanjima.

Ivica Rakušić, zamjenik gradonačelnika Solina, kaže: "Imamo potpisan ugovor koji naravno obvezuje obrt na određene standarde, a koji se evo kako vidimo nisu poštovali tako da kao odgovorna gradska uprava ćemo naravno tu biti prisiljeni na raskid suradnje i toj djeci i roditeljima omogućiti do kraja ove pedagoške godine neko drugo rješenje".

Roditelji su ostali bez vrtića, a radnice koje su se suprotstavile vlasnici - bez posla. A ono što ih u ovoj priči možda i najviše frustrira jest činjenica da vlasnica i dalje radi! U prostoru u Solinu koji, prema riječima bivših radnica, također nema uvjete za rad s djecom.

Razočarani su cijelom situacijom, što zbog uvjeta u kojima su boravila njihova djeca, što zbog činjenice da su usred pedagoške godine ostali bez usluge čuvanja.

Tina Veža Katušić kaže: "Ne bih htjela vidjeti situaciju u 9. mjesecu da ona opet otvori neki drugi vrtić i prevari neke nove roditelje i neku novu djecu".

Jer to je upravo ono što bi se i moglo dogoditi. Obrt u Solinu i dalje radi, vlasnica kako je i sama najavila otvara novi u Kaštel Novom.

Pitanje je u kakvim će uvjetima tamo boraviti djeca i hoće li nadležna tijela provjeriti zadovoljava li prostor minimalne tehničke uvjete.

Zbog nedostatka mjesta u vrtićima roditelji su primorani tražiti druge načine za čuvanje djece pa se postavlja pitanje otvara li to mogućnost pojedincima za brzu zaradu?

Kršenje prava zaposlenika, ali i ostalih. Pritom nerijetko stavljajući sigurnost djece pod upitnik, zaključuje novinarka Provjerenog Nikolina Cetinić.

