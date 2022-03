U Stonu je trebao biti postavljen posljednji segment mosta na obilaznici Pelješkog mosta. No, to je odgođeno jer je problem stvarao vjetar. Dužina mosta Ston je 485 metara, a ta dionica će posljednja biti završena, javlja Dnevnik Nove TV.

Josip Škorić iz Hrvatskih cesta u srijedu je kazao kako u tom danu neće uspjeti podići taj segment ceste, no obišli su radove i sagledali sve probleme koji preostaju do završetka radova. Ministar mora Oleg Butković rekao je kako će do kraja godine biti gotov dio ispod mosta Ston koji uključuje i dva tunela.

O svemu je izvijestio i reporter Dnevnika Nove TV koji je razgovarao s Davorom Perićem iz Hrvatskih cesta.

Perić je kazao kako je snažan vjetar danas spriječio postavljanje segmenta mosta teškog oko 400 tona.

"Čim vremenski uvjeti dopuste nastavljamo s montažom. Simultano sa dvije dizalice koje postavljaju segment na željeni položaj, zatim se on zavaruje i cijeli proces traje do 30-ak sati", kazao je Perić koji ističe kako je ovo i najkompleksnji dio projekta. Kaže kako je plan dovršetka radova do kraja godine, no ni to ne uvjetuje otvaranje Pelješkog mosta koji je praktički gotov. Krajem lipnja trebale biti gotove pristupne ceste.

"Pelješki most je prošao tehnički pregled i probno opterećenje", rekao je Perić i dodao kako se očekuje dovršetak pristupnih cesta za puštanje u promet, rekao je Perić Maru Juriču.

